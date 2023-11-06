Угрожали отрезать конечности — СБУ задержала рэкетиров в Запорожье
Служба безопасности нейтрализовала организованную преступную группировку в Запорожье. Его участники терроризировали жителей города, чтобы отжать весь бизнес пассажирских перевозчиков в регионе.
Об этом сообщает СБУ.
На Запорожье рэкетиры угрожали перевозчикам
"Чтобы "подмять" под себя местные автопредприятия, участники банды совершали разбойные нападения на владельцев автобусов и их водителей. Во время разбоя фигуранты требовали с пострадавших платить регулярную "дань" за дальнейшее "невмешательство" в коммерческую деятельность", — говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники действовали с особой жестокостью, используя ножи и другое холодное оружие. В случае отказа платить им деньги угрожали жертвам и их семьям насилием и физической расправой, а также поджогами автомобилей и домов.
Таким образом, злоумышленники надеялись постепенно получить полный контроль над всеми компаниями пассажирских перевозок в области, а затем расширить влияние на другие регионы.
По данным следствия, в состав преступной группировки входило пятеро жителей Запорожья. Некоторые из них ранее уже привлекались к ответственности за тяжкие преступления. Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем" при попытке нанесения телесных повреждений руководителю местного автопредприятия.
Наказание для участников группировки
Во время обысков в помещениях и автомобилях изъято:
- незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие;
- черновые записи со сведениями о пострадавших и будущих объектах нападения;
- большие суммы наличных денег.
В настоящее время пяти фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Украины (противодействие законной хозяйственной деятельности по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства и причинения телесных повреждений с повреждением или уничтожением имущества). Известно, что четверо из них уже находятся под стражей. Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий рэкетиров.
Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила бывшего замминистра обороны Украины на растрате почти 1 млрд грн. Он занимал этот пост с 2021-го по 2023 год.
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