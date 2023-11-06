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Угрожали отрезать конечности — СБУ задержала рэкетиров в Запорожье

6 ноября 2023 15:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Угрожали отрезать конечности — СБУ задержала рэкетиров в Запорожье
Задержанные "рэкетиры" в Запорожье. Фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Служба безопасности нейтрализовала организованную преступную группировку в Запорожье. Его участники терроризировали жителей города, чтобы отжать весь бизнес пассажирских перевозчиков в регионе.

Об этом сообщает СБУ.

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"Чтобы "подмять" под себя местные автопредприятия, участники банды совершали разбойные нападения на владельцев автобусов и их водителей. Во время разбоя фигуранты требовали с пострадавших платить регулярную "дань" за дальнейшее "невмешательство" в коммерческую деятельность", — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники действовали с особой жестокостью, используя ножи и другое холодное оружие. В случае отказа платить им деньги угрожали жертвам и их семьям насилием и физической расправой, а также поджогами автомобилей и домов.

Таким образом, злоумышленники надеялись постепенно получить полный контроль над всеми компаниями пассажирских перевозок в области, а затем расширить влияние на другие регионы.

По данным следствия, в состав преступной группировки входило пятеро жителей Запорожья. Некоторые из них ранее уже привлекались к ответственности за тяжкие преступления. Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем" при попытке нанесения телесных повреждений руководителю местного автопредприятия.

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СБУ задержала рэкетиров. Фото: СБУ

Наказание для участников группировки

Во время обысков в помещениях и автомобилях изъято:

  • незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие;
  • черновые записи со сведениями о пострадавших и будущих объектах нападения;
  • большие суммы наличных денег.
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Изъято оружие у преступной группировки. Фото: СБУ

В настоящее время пяти фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Украины (противодействие законной хозяйственной деятельности по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства и причинения телесных повреждений с повреждением или уничтожением имущества). Известно, что четверо из них уже находятся под стражей. Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий рэкетиров.

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Наличные деньги найдены у рэкетиров. Фото: СБУ

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила бывшего замминистра обороны Украины на растрате почти 1 млрд грн. Он занимал этот пост с 2021-го по 2023 год.

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