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Погрожували відрізати кінцівки — СБУ затримала рекетирів на Запоріжжі

6 листопада 2023 15:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Погрожували відрізати кінцівки — СБУ затримала рекетирів на Запоріжжі
Затримані "рекетири" на Запоріжжі. Фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки нейтралізувала організоване злочинне угруповання на Запоріжжі. Його учасники тероризували мешканців міста, аби "віджати" увесь бізнес пасажирських перевізників у регіоні.

Про це повідомляє СБУ.

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"Щоб "підім’яти" під себе місцеві автопідприємства, учасники банди здійснювали розбійні напади на власників автобусів та їхніх водіїв. Під час розбою фігуранти вимагали з потерпілих сплачувати регулярну "данину" за подальше "невтручання" у комерційну діяльність", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисники діяли з особливою жорстокістю, використовуючи ножі та іншу холодну зброю. У разі відмови платити їм гроші – погрожували жертвам та їхнім сім’ям насильством та фізичною розправою, а також підпалом автівок та осель.

Таким чином, зловмисники сподівались поступово отримати повний контроль над всіма компаніями пасажирських перевезень в області, а потім розширити вплив на інші регіони.

За даними слідства, до складу злочинного угруповання входило п’ятеро мешканців Запоріжжя. Деякі із них раніше вже притягувались до відповідальності за тяжкі злочини. Правоохоронці затримали зловмисників "на гарячому" під час спроби нанесення тілесних ушкоджень керівнику місцевого автопідприємства.

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СБУ затримала рекетирів. Фото: СБУ

Покарання для учасників угруповання

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях вилучено:

  • незареєстровану вогнепальну та холодну зброю;
  • чорнові записи з відомостями про потерпілих та майбутні об’єкти нападу;
  • великі суми готівки.
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Вилучена зброя в злочинного угруповання. Фото: СБУ

Наразі п'яти фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 206 Кримінального кодексу України (протидія законній господарській діяльності за попередньою змовою групою осіб з погрозою вбивства та заподіяння тілесних ушкоджень з пошкодженням чи знищенням майна). Відомо, що четверо з них вже перебувають під вартою. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій рекетирів.

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Готівка, знайдена у рекетирів. Фото: СБУ

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже 1 млрд грн. Він обіймав цю посаду із 2021-го по 2023 рік. 

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