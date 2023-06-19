Мощную схему наркоторговли разоблачили в Днепре

Под "прикрытием" полиции: в Днепре разоблачили масштабную схему по сбыту наркотиков
ДБР вместе с СБУ и Нацполицией разоблачили в Днепре девять наркодельцов, среди которых были четыре правоохранителя. Их организация занималась продажей метамфетамина.
Об этом сообщила пресс-служба ДБР и СБУ.
Как организовали преступный бизнес в Днепре
Известно, что житель города организовал мощную незаконную группировку, торговавшую метамфетамином. В таком бизнесе участвовала даже его жена. "Прикрытием" такой деятельности занимались четыре правоохранителя одного из районных управлений Днепропетровской области.
"Наркотические вещества продавались круглосуточно на территории одной из станций техобслуживания автомобилей. Там была обустроена специальная комната, где все желающие могли не только купить дозу, но и сразу применить купленный товар. Стоила такая услуга 750 гривен за одну дозу", — говорится в сообщении.
Каждый месяц преступники зарабатывали более 1,5 млн гривен.
Что нашли во время обысков
В ходе спецоперации правоохранители провели 35 обысков.
Что изъяли:
- черновые записи,
- мобильные телефоны,
- ноутбуки,
- расфасованные пакеты с наркотиками.
Все причастные лица задержаны. Также им сообщили о подозрении "в создании и участии в преступной организации, приобретении и сбыте наркотических веществ, организации места для употребления наркотиков".
Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Следствие продолжается, устанавливается канал поставки наркотиков, решается вопрос избрания задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей", — добавили в ДБР.
Напомним, в Днепре Служба безопасности Украины массово задерживает руководящий состав работников нацполиции. Подозреваемые обвиняются в торговле наркотиками и "крышевании" наркоторговцев.