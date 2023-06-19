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Под "прикрытием" полиции: в Днепре разоблачили масштабную схему по сбыту наркотиков

19 июня 2023 14:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Мощную схему наркоторговли разоблачили в Днепре
Задержание наркоторговцев в Днепре Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

ДБР вместе с СБУ и Нацполицией разоблачили в Днепре девять наркодельцов, среди которых были четыре правоохранителя. Их организация занималась продажей метамфетамина.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР и СБУ.

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Известно, что житель города организовал мощную незаконную группировку, торговавшую метамфетамином. В таком бизнесе участвовала даже его жена. "Прикрытием" такой деятельности занимались четыре правоохранителя одного из районных управлений Днепропетровской области.

Обыски наркодельцов. Фото: ДБР

"Наркотические вещества продавались круглосуточно на территории одной из станций техобслуживания автомобилей. Там была обустроена специальная комната, где все желающие могли не только купить дозу, но и сразу применить купленный товар. Стоила такая услуга 750 гривен за одну дозу", — говорится в сообщении.

Задержание наркодельцов. Фото: ДБР

Каждый месяц преступники зарабатывали более 1,5 млн гривен.

Что нашли во время обысков

В ходе спецоперации правоохранители провели 35 обысков.

Что изъяли:

  • черновые записи,
  • мобильные телефоны,
  • ноутбуки,
  • расфасованные пакеты с наркотиками.
Обыски. Фото: ДБР
Обыски. Фото: ДБР
Обыски. Фото: ДБР

Все причастные лица задержаны. Также им сообщили о подозрении "в создании и участии в преступной организации, приобретении и сбыте наркотических веществ, организации места для употребления наркотиков".

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Следствие продолжается, устанавливается канал поставки наркотиков, решается вопрос избрания задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей", — добавили в ДБР.

Задержание наркоторговцев. Фото: ДБР

Напомним, в Днепре Служба безопасности Украины массово задерживает руководящий состав работников нацполиции. Подозреваемые обвиняются в торговле наркотиками и "крышевании" наркоторговцев.

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