Смертельне ДТП на блокпосту: у ДБР заявили, що "п'яного суддю" чекає покарання

Суддя Олексій Тандир, який скоїв ДТП на блокпосту під Києвом. Фото: google

Вночі 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир збив на смерть військового на блокпосту у Київській області. У ДБР заявили, що контролюють справу і суддя обов'язково понесе покарання за скоєне.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Деталі розслідування

"​ДБР тримає на особливому контролі справу про аварію на блокпосту в Києві за участю судді, в якій загинув військовослужбовець Нацгвардії", — наголошують у ДБР.

У відомстві також зазначають, що у ході розслідування вже провели такі дії:

у підозрюваного Олексія Тандира взяли біологічні зразки на наявність в організмі алкоголю;

допитали свідків;

оголосили судді про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 ККУ) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Повідомляється, що наразі ще триває експертиза. За її результатами суд ухвалить рішення щодо строків ув'язнення.

Нагадаємо, 26 травня голова Макарівського райсуду збив на смерть військового Нацгвардії на блокпості. Зазначається, що чиновник був у нетверезому стані.

Також, пізніше стало відомо, що суддя перевищив швидкість у 20 разів. Тандир їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту.