Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Смертельне ДТП на блокпосту: у ДБР заявили, що "п'яного суддю" чекає покарання arrow

Смертельне ДТП на блокпосту: у ДБР заявили, що "п'яного суддю" чекає покарання

16 червня 2023 18:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Смертельне ДТП на блокпосту: у ДБР заявили, що "п'яного суддю" чекає покарання
Суддя Олексій Тандир, який скоїв ДТП на блокпосту під Києвом. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вночі 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир збив на смерть військового на блокпосту у Київській області. У ДБР заявили, що контролюють справу і суддя обов'язково понесе покарання за скоєне. 

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань

Читайте також:

Деталі розслідування

"ДБР тримає на особливому контролі справу про аварію на блокпосту в Києві за участю судді, в якій загинув військовослужбовець Нацгвардії", — наголошують у ДБР. 

У відомстві також зазначають, що у ході розслідування вже провели такі дії:

  • у підозрюваного Олексія Тандира взяли біологічні зразки на наявність в організмі алкоголю;
  • допитали свідків;
  • оголосили судді про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 ККУ) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Повідомляється, що наразі ще триває експертиза. За її результатами суд ухвалить рішення щодо строків ув'язнення. 

Нагадаємо, 26 травня голова Макарівського райсуду збив на смерть військового Нацгвардії на блокпості. Зазначається, що чиновник був у нетверезому стані.

Також, пізніше стало відомо, що суддя перевищив швидкість у 20 разів. Тандир їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB