Смертельное ДТП на блокпосте: в ДБР заявили, что "пьяного судью" ждет наказание

Судья Алексей Тандыр, совершивший ДТП на блокпосте под Киевом. Фото: google

Ночью 26 мая глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр сбил насмерть военного на блокпосте в Киевской области. В ГБР заявили, что контролируют дело и судья обязательно понесет наказание за совершенное.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности расследования

"ГБР держит на особом контроле дело об аварии на блокпоста в Киеве с участием судьи, в которой погиб военнослужащий Нацгвардии", — отмечают в ГБР.

В ведомстве также отмечают, что в ходе расследования уже были проведены следующие действия:

у подозреваемого Алексея Тандыра взяли биологические образцы на наличие в организме алкоголя;

допросили свидетелей;

объявили судьи о подозрении по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УКУ) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сообщается, что еще продолжается экспертиза. По ее результатам суд примет решение о сроках заключения.

Напомним, 26 мая глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного Нацгвардии на блокпосте. Отмечается, что чиновник находился в нетрезвом состоянии.

Также позже стало известно, что судья превысил скорость в 20 раз. Тандыр ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.