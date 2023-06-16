Смертельное ДТП на блокпосте: в ДБР заявили, что "пьяного судью" ждет наказание

Смертельное ДТП на блокпосте: в ГБР заявили, что "пьяного судью" ждет наказание
Ночью 26 мая глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр сбил насмерть военного на блокпосте в Киевской области. В ГБР заявили, что контролируют дело и судья обязательно понесет наказание за совершенное.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Подробности расследования
"ГБР держит на особом контроле дело об аварии на блокпоста в Киеве с участием судьи, в которой погиб военнослужащий Нацгвардии", — отмечают в ГБР.
В ведомстве также отмечают, что в ходе расследования уже были проведены следующие действия:
- у подозреваемого Алексея Тандыра взяли биологические образцы на наличие в организме алкоголя;
- допросили свидетелей;
- объявили судьи о подозрении по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УКУ) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Сообщается, что еще продолжается экспертиза. По ее результатам суд примет решение о сроках заключения.
Напомним, 26 мая глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного Нацгвардии на блокпосте. Отмечается, что чиновник находился в нетрезвом состоянии.
Также позже стало известно, что судья превысил скорость в 20 раз. Тандыр ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.