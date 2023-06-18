У Дніпрі СБУ затримує працівників поліції, — ЗМІ

СБУ затримала чоловіка. Ілюстративне фото: СБУ

У Дніпрі Служба безпеки України масово затримує керівний склад працівників нацполіції. Наразі затримано близько 20 поліцейських.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Зазначається, що підозрювані звинувачуються у торгівлі наркотиками та "кришуванні" наркоторговців.

"Основні затримання відбуваються у Соборному відділі поліції Дніпра. Наразі затримано 17 співробітників нацполіції", — йдеться в повідомленні.

СБУ затримує поліцейського. Фото: t.me/uniannet

Джерело: t.me/joker_ukr

Інші розслідування СБУ

Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру двом жителям Одеси, які причетні до створення фейкових матеріалів на замовлення російських телеканалів. Вони мали дестабілізувати ситуацію навколо мобілізації та Києво-Печерської лаври.

Також ми писали, що в Івано-Франківській області кремлівського агітатора засудили до 10 років за ґратами. Чоловік виступав за Росію та вимагав зміни українського кордону.

Додамо, що Служба безпеки затримала чоловіка, який займався підготовкою нового ракетного удару РФ по Вінниці. Ним виявився агент російської ФСБ.