На Івано-Франківщині "поплічнику" Кремля дали 10 років тюрми

Працівник СБУ. Ілюстративне фото: google.com

В Івано-Франківській області кремлівського агітатора засудили до 10 років за ґратами. Чоловік виступав за Росію та вимагав зміни українського кордону.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Зазначається, що ще до початку повномасштабного вторгнення чоловік виступав на телеканалах Медведчука і позиціонував себе як "експерт". Також з 2016 року затриманий розповсюджував інформацію про те, що "Україна — країна селюків і дятлів з майдану. А в РФ працює сучасна медицина і світові рейтинги це підтверджують".

Інтернет-агітатор стверджував, що все, що називається Україною, є беззмістовним та порочним, а сама ідея українства — "тупікова ланка еволюції".

"Також неодноразово популяризував ідеї відродження Радянського Союзу, відновлення УРСР в його складі. При цьому публічно використовував заборонену законом символіку комуністичного та націонал-соціалістичного, нацистського і тоталітарних режимів — зображення прапора СРСР, серпа, молота, п’ятикутної зірки", — зазначають в Офісі Генпрокурора.

Вирок кремлівському агітатору

За вироком Івано-Франківського міськсуду пропагандиста засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Він обвинувачувався у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, а також у поширенні та публічному використанні символіки тоталітарних режимів, публічних закликах до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України (ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ч. 1, 2 ст. 436-1 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо колишнього бойовика, який брав участь у діях терористичної організації "ДНР". Затримання зловмисника відбулося в Одеській області під час проведення контрдиверсійних операцій. Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Одещини за фактом участі у терористичній організації.

Додамо, СБУ знешкодила "легендовану" групу агентів ФСБ, які шпигували за "центрами прийняття рішень" у трьох регіонах України. Серед затриманих і одесит, який вивідував паролі для пересування територією міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів.