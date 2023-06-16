На Івано-Франківщині "поплічнику" Кремля дали 10 років тюрми
В Івано-Франківській області кремлівського агітатора засудили до 10 років за ґратами. Чоловік виступав за Росію та вимагав зміни українського кордону.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Покарання для колаборанта
Зазначається, що ще до початку повномасштабного вторгнення чоловік виступав на телеканалах Медведчука і позиціонував себе як "експерт". Також з 2016 року затриманий розповсюджував інформацію про те, що "Україна — країна селюків і дятлів з майдану. А в РФ працює сучасна медицина і світові рейтинги це підтверджують".
Інтернет-агітатор стверджував, що все, що називається Україною, є беззмістовним та порочним, а сама ідея українства — "тупікова ланка еволюції".
"Також неодноразово популяризував ідеї відродження Радянського Союзу, відновлення УРСР в його складі. При цьому публічно використовував заборонену законом символіку комуністичного та націонал-соціалістичного, нацистського і тоталітарних режимів — зображення прапора СРСР, серпа, молота, п’ятикутної зірки", — зазначають в Офісі Генпрокурора.
Вирок кремлівському агітатору
За вироком Івано-Франківського міськсуду пропагандиста засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Він обвинувачувався у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, а також у поширенні та публічному використанні символіки тоталітарних режимів, публічних закликах до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України (ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ч. 1, 2 ст. 436-1 КК України).
Нагадаємо, раніше ми писали, що слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо колишнього бойовика, який брав участь у діях терористичної організації "ДНР". Затримання зловмисника відбулося в Одеській області під час проведення контрдиверсійних операцій. Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Одещини за фактом участі у терористичній організації.
Додамо, СБУ знешкодила "легендовану" групу агентів ФСБ, які шпигували за "центрами прийняття рішень" у трьох регіонах України. Серед затриманих і одесит, який вивідував паролі для пересування територією міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів.