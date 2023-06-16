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В Ивано-Франковской области "приспешнику" Кремля дали 10 лет тюрьмы

16 июня 2023 12:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Ивано-Франковской области "приспешнику" Кремля дали 10 лет тюрьмы
Сотрудник СБУ. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Ивано-Франковской области кремлевского агитатора приговорили к 10 годам за решеткой. Мужчина выступал за Россию и требовал смены украинской границы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Отмечается, что еще до начала полномасштабного вторжения мужчина выступал на телеканалах Медведчука и позиционировал себя как "эксперт". Также с 2016 года задержанный распространял информацию о том, что "Украина – страна деревенских и дятлов с площади. А в РФ работает современная медицина и мировые рейтинги это подтверждают".

Интернет-агитатор утверждал, что все, что называется Украиной, бессодержательно и порочно, а сама идея украинства — "тупиковое звено эволюции".

"Также неоднократно популяризировал идеи возрождения Советского Союза, восстановление УССР в его составе. При этом публично использовал запрещенную законом символику коммунистического и национал-социалистического, нацистского и тоталитарных режимов изображение флага СССР, серпа, молота, пятиконечной звезды", отмечают в пресс-службе. Офисе генпрокурора.

Приговор кремлевскому агитатору

По приговору Ивано-Франковского горсуда пропагандист приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Он обвинялся в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, а также распространении и публичном использовании символики тоталитарных режимов, публичных призывах к совершению действий с целью изменения границ территории и государственного границы Украины (ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ч. 1, 2 ст. 436-1 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении бывшего боевика , участвовавшего в действиях террористической организации "ДНР". Задержание злоумышленника произошло в Одесской области во время контрдиверсионных операций. Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области по факту участия в террористической организации.

СБУ обезвредила "легендованную" группу агентов ФСБ , которые шпионили за "центрами принятия решений" в трех регионах Украины. Среди задержанных и одессит, который разведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов.

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