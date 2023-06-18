В Днепре СБУ задерживает сотрудников полиции, — СМИ

СБУ задержала мужчину. Иллюстративное фото: СБУ

В Днепре Служба безопасности Украины массово задерживает руководящий состав работников нацполиции. В настоящее время задержаны около 20 полицейских.

Об этом сообщают местные паблики.

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Отмечается, что подозреваемые обвиняются в торговле наркотиками и "крышевании" наркоторговцев.

"Основные задержания проходят в Соборном отделе полиции Днепра. В настоящее время задержаны 17 сотрудников нацполиции", — говорится в сообщении.

СБУ задержала полицейского в Днепре Фото: t.me/goodchernivtsi

Источник: t.me/joker_ukr

Другие расследования СБУ

Напомним, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении двум жителям Одессы, причастным к созданию фейковых материалов по заказу российских телеканалов. Они должны дестабилизировать ситуацию вокруг мобилизации и Киево-Печерской лавры.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области кремлевского агитатора приговорили к 10 годам за решеткой. Мужчина выступал за Россию и требовал смены украинской границы.

Добавим, что Служба безопасности задержала мужчину, занимавшегося подготовкой нового ракетного удара РФ по Виннице. Им оказался агент русской ФСБ.