Потужну схему наркоторгівлі викрили у Дніпрі

Під "прикриттям" поліції: у Дніпрі викрили масштабну схему зі збуту наркотиків
ДБР разом з СБУ та Нацполіцією викрили у Дніпрі дев'ять наркоділків, серед яких були чотири правоохоронці. Їхня організація займалася продажем метамфетаміну.
Про це повідомила пресслужба ДБР та СБУ.
Як організували злочинний бізнес у Дніпрі
Відомо, що житель міста організував потужне незаконне угрупування, яке торгувало метамфетаміном. В такому бізнесі брала участь навіть його дружина. "Прикриттям" такої діяльності займалися чотири правоохоронці одного з районних управлінь Дніпропетровської області.
"Наркотичні речовини продавалися цілодобово на території однієї зі станцій техобслуговування автомобілів. Там була облаштована спеціальна кімната, де всі охочі могли не лише купити дозу, а й одразу вжити куплений товар. Коштувала така послуга 750 гривень за одну дозу", — йдеться у повідомленні.
Кожного місяця злочинці заробляли понад 1,5 млн гривень.
Що знайшли під час обшуків
Під час спецоперації правоохоронці провели 35 обшуків.
Що вилучили:
- чорнові записи,
- мобільні телефони,
- ноутбуки,
- розфасовані пакунки з наркотиками.
Всіх причетних осіб затримано. Також їм повідомили про підозру "у створенні та участі у злочинній організації, придбанні та збуті наркотичних речовин, організації місця для вживання наркотиків".
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
"Слідство триває, встановлюється канал постачання наркотиків, вирішується питання обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — додали в ДБР.
Нагадаємо, у Дніпрі Служба безпеки України масово затримує керівний склад працівників нацполіції. Підозрювані звинувачуються у торгівлі наркотиками та "кришуванні" наркоторговців.