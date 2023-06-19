Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Під "прикриттям" поліції: у Дніпрі викрили масштабну схему зі збуту наркотиків arrow

Під "прикриттям" поліції: у Дніпрі викрили масштабну схему зі збуту наркотиків

19 червня 2023 14:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Потужну схему наркоторгівлі викрили у Дніпрі
Затримання наркоторговців у Дніпрі. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

ДБР разом з СБУ та Нацполіцією викрили у Дніпрі дев'ять наркоділків, серед яких були чотири правоохоронці. Їхня організація займалася продажем метамфетаміну.

Про це повідомила пресслужба ДБР та СБУ.

Читайте також:

Як організували злочинний бізнес у Дніпрі

Відомо, що житель міста організував потужне незаконне угрупування, яке торгувало метамфетаміном. В такому бізнесі брала участь навіть його дружина. "Прикриттям" такої діяльності займалися чотири правоохоронці одного з районних управлінь Дніпропетровської області.

Обшуки наркоділків. Фото: ДБР

"Наркотичні речовини продавалися цілодобово на території однієї зі станцій техобслуговування автомобілів. Там була облаштована спеціальна кімната, де всі охочі могли не лише купити дозу, а й одразу вжити куплений товар. Коштувала така послуга 750 гривень за одну дозу", — йдеться у повідомленні.

Затримання наркоділків. Фото: ДБР

Кожного місяця злочинці заробляли понад 1,5 млн гривень.

Що знайшли під час обшуків

Під час спецоперації правоохоронці провели 35 обшуків.

Що вилучили:

  • чорнові записи,
  • мобільні телефони,
  • ноутбуки,
  • розфасовані пакунки з наркотиками.
Обшуки. Фото: ДБР
Обшуки. Фото: ДБР
Обшуки. Фото: ДБР

Всіх причетних осіб затримано. Також їм повідомили про підозру "у створенні та участі у злочинній організації, придбанні та збуті наркотичних речовин, організації місця для вживання наркотиків".

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

"Слідство триває, встановлюється канал постачання наркотиків, вирішується питання обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — додали в ДБР.

Затримання наркоторговців. Фото: ДБР

Нагадаємо, у Дніпрі Служба безпеки України масово затримує керівний склад працівників нацполіції. Підозрювані звинувачуються у торгівлі наркотиками та "кришуванні" наркоторговців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB