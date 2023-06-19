Потужну схему наркоторгівлі викрили у Дніпрі

Затримання наркоторговців у Дніпрі. Фото: СБУ

ДБР разом з СБУ та Нацполіцією викрили у Дніпрі дев'ять наркоділків, серед яких були чотири правоохоронці. Їхня організація займалася продажем метамфетаміну.

Про це повідомила пресслужба ДБР та СБУ.

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Відомо, що житель міста організував потужне незаконне угрупування, яке торгувало метамфетаміном. В такому бізнесі брала участь навіть його дружина. "Прикриттям" такої діяльності займалися чотири правоохоронці одного з районних управлінь Дніпропетровської області.

Обшуки наркоділків. Фото: ДБР

"Наркотичні речовини продавалися цілодобово на території однієї зі станцій техобслуговування автомобілів. Там була облаштована спеціальна кімната, де всі охочі могли не лише купити дозу, а й одразу вжити куплений товар. Коштувала така послуга 750 гривень за одну дозу", — йдеться у повідомленні.

Затримання наркоділків. Фото: ДБР

Кожного місяця злочинці заробляли понад 1,5 млн гривень.

Що знайшли під час обшуків

Під час спецоперації правоохоронці провели 35 обшуків.

Що вилучили:

чорнові записи,

мобільні телефони,

ноутбуки,

розфасовані пакунки з наркотиками.

Обшуки. Фото: ДБР

Обшуки. Фото: ДБР

Обшуки. Фото: ДБР

Всіх причетних осіб затримано. Також їм повідомили про підозру "у створенні та участі у злочинній організації, придбанні та збуті наркотичних речовин, організації місця для вживання наркотиків".

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Слідство триває, встановлюється канал постачання наркотиків, вирішується питання обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — додали в ДБР.

Затримання наркоторговців. Фото: ДБР

Нагадаємо, у Дніпрі Служба безпеки України масово затримує керівний склад працівників нацполіції. Підозрювані звинувачуються у торгівлі наркотиками та "кришуванні" наркоторговців.