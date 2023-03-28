Получил взятку 400 тысяч: во Львове к 7 годам приговорен коррупционер

Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Львовский апелляционный суд оставил неизменным приговор экскерующему Грибовицкой свалке Виталию Пугачу. Так, мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также он не сможет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре

"Прокуроры доказали, что директор одного из львовских коммунальных предприятий получил более 400 000 взяток. Он требовал неправомерную выгоду за то, что не создавал искусственных препятствий обществу при сотрудничестве с ЛКП. В частности, обещал, что поставленный по условиям договора товар будет приниматься без каких-либо оговорок. относительно качества в заранее согласованном количестве и в согласованное время", — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, СБУ задержала директора ЛКП "Сборник" с подозрением во взяточничестве 1 апреля 2019 года. Его подозревали в получении взятки более чем в 407 тыс грн, которые он требовал от предпринимателя за противоправный механизм поставки извести, которую должны были использовать для стабильной работы станции очистки фильтров Грибовицкой свалки.

Только в июле 2021 года суд вынес приговор Виталию Пугачу — 7 лет заключения с конфискацией имущества.

Виталий Пугач возглавил ЛКП "Сборник" в начале 2017 года после того, как предыдущего руководителя Богдана Горбаля взяли под следствие из-за служебной халатности и нарушений правил экологической безопасности, что привело к Грибовицкой трагедии.

Добавим, что мы ранее писали, что во Львове СБУ задержала женщину, которая под видом переселенки собирала данные об ВСУ.

Кроме того, СБУ разоблачила еще одного пропагандиста, распространявшего пророссийский контент в соцсети. Поклонником страны-агрессора оказался пенсионер из Львова, уроженец России и бывший советский военный.