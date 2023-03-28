Отримав хабар 400 тисяч: у Львові на 7 років засудили корупціонера

Чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Львівський апеляційний суд залишив незмінним вирок екскерівнику Грибовицького сміттєзвалища Віталію Пугачу. Так, чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також він не зможе обіймати посади, що пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій терміном на 3 роки.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі

"Прокурори довели, що директор одного із львівських комунальних підприємств одержав понад 400 000 хабаря. Він вимагав неправомірну вигоду за те, що не створював штучних перешкод товариству при співпраці із ЛКП. Зокрема обіцяв, що поставлений за умовами договору товар прийматиметься без будь-яких застережень щодо якості у погодженій наперед кількості та у погоджений час", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, СБУ затримала директора ЛКП "Збиранка" з підозрою у хабарництві 1 квітня 2019 року. Його підозрювали у отриманні хабаря у понад 407 тис грн, які він вимагав від підприємця за протиправний механізм постачання вапна, яке мали використовувати для стабільної роботи станції очистки фільтрів Грибовицького сміттєзвалища.

Лише в липні 2021 року суд виніс вирок Віталію Пугачу — 7 років ув'язнення із конфіскацією майна.

Віталій Пугач очолив ЛКП "Збиранка" на початку 2017 року після того, як попереднього керівника Богдана Горбаля взяли під слідство через службову недбалість та порушення правил екологічної безпеки, що призвело до Грибовицької трагедії.

Додамо, ми раніше писали, що у Львові СБУ затримала жінку, яка під виглядом переселенки збирала дані про ЗСУ.

Окрім того, СБУ викрила ще одного пропагандиста, що поширював проросійський контент у соцмережі. Шанувальником країни-агресора виявився пенсіонер зі Львова, уродженець рф та колишній радянський військовий.