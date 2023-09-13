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Офицеру, избившему срочника на Житомирщине, вынесли приговор

13 сентября 2023 14:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Офицеру, избившему срочника на Житомирщине, вынесли приговор
Избиение офицером срочника. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Житомире Королевский районный суд объявил приговор офицеру Виктору Витусевичу. Он в марте 2023 побил срочника 190 учебного центра в пгт Гуйва. Офицеру присудили пять лет лишения свободы с испытательным сроком.

Об этом в комментарии Суспільне Житомир рассказала заведующая сектором информационно-аналитической работы Королевского районного суда Наталья Шикирява.

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Приговор офицеру, избившему срочника

По ее словам, приговор по делу Виктора Витусевича суд объявил 22 августа.

"По приговору обвиняемому офицеру суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в три года. То есть в случае, если в течение трех лет будет совершено нарушение, условия испытательного срока могут быть пересмотрены", прокомментировала Наталья Шикирява.

Что известно о деле избиения срочника

С 11 марта в соцсетях начали распространять видео, на котором офицер ВСУ избивает срочника. В командовании 190 учебного центра, где произошел этот случай, ответили, что проведут служебное расследование по этому факту.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором мужчина представляется младшим лейтенантом ВСУ Виктором Витусевичем и объясняет, что "воспитательную беседу" с солдатом он провел вроде бы за то, что тот был под хмельком. Виктор Витусевич на видео признает свою вину и говорит, что готов за это понести наказание.

Ранее мы сообщали, что офицеру, избившему нетрезвого солдата срочной службы, объявили подозрение.

Напомним, что военное командование 190-го учебного центра Житомирского района пгт Гуйва прокомментировало видео, где младший лейтенант избил срочника. Там подчеркнули, что приступают к служебному расследованию, а все виновники понесут суровое наказание.

Также мы сообщали, что в Одесской области совершили нападение на дежурного офицера. Его госпитализировали в больницу с травмами средней степени тяжести.

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