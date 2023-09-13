Офіцеру, який побив строковика на Житомирщині, винесли вирок

Побиття офіцером строковика. Фото: скриншот

У Житомирі Корольовський районний суд оголосив вирок офіцеру Віктору Вітусевичу. Він у березні 2023 року побив строковика 190 навчального центру в смт Гуйва. Офіцеру присудили п'ять років позбавлення волі з іспитовим терміном.

Про це в коментарі Суспільному Житомир розповіла завідувачка сектору інформаційно-аналітичної роботи Корольовського районного суду Наталія Шикирява.

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Вирок офіцеру, який побив строковика

За її словами, вирок у справі Віктора Вітусевича суд оголосив 22 серпня.

"За вироком обвинуваченому офіцеру суд призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном у три роки. Тобто у разі, якщо упродовж трьох років буде скоєне порушення, умови іспитового терміну можуть бути переглянуті", — прокоментувала Наталія Шикирява.

Що відомо про справу побиття строковика

З 11 березня у соцмережах почали поширювати відео, на якому офіцер ЗСУ б'є строковика. У командуванні 190 навчального центру, де стався цей випадок відповіли, що проведуть службове розслідування за цим фактом.

Згодом у мережі з'явилося відео, на якому чоловік представляється молодшим лейтенантом ЗСУ Віктором Вітусевичом і пояснює, що "виховну бесіду" із солдатом він провів начебто, за те, що той був напідпитку. Віктор Вітусевич на відео визнає свою провину і каже, що готовий за це понести покарання.

Раніше ми повідомляли, що офіцеру, який побив нетверезого солдата строкової служби, оголосили підозру.

Нагадаємо, що військове командування 190-го навчального центру Житомирського району смт Гуйва прокоментувало відео, де молодший лейтенант побив строковика. Там наголосили, що розпочинають службове розслідування, а всі винуватці понесуть сурове покарання.

Також ми повідомляли, що в Одеській області скоїли напад на чергового офіцера. Його госпіталізували до лікарні із травмами середнього ступеня тяжкості.