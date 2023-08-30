Несовершеннолетний юноша "сливал" России данные о ВСУ в Славянске

Подозреваемый во время рассмотрения дела судом. Фото иллюстративное: sudreporter.org

Несовершеннолетнего юношу признали виновным в государственной измене и посадили в тюрьму на 10 лет. Он обвиняется в "сливе" российским спецслужбам информации о расположении и передвижении ВСУ по Славянску и Лиману в Донецкой области.

Об этом говорится в приговоре Славянского горрайонного суда Донецкой области.

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В чем обвиняют парня

Суд вынес приговор 25 августа. Рассматривалось дело дистанционно – по видеосвязи.

В ходе следствия установлено, что в период с 19 по 28 апреля 2022 года юноша в Telegram получал задания от представителя Центрального аппарата ФСБ России. Он просил его собирать и передавать данные о расположении и передвижении подразделений ВСУ по Славянску и Лиману Донецкой области.

В общей сложности за время такого сотрудничества парень успел сдать куратору из ФСБ 12 объектов, среди которых были места расположения военной техники и блокпостов, места скопления личного состава ВСУ и т.д.

Следователям удалось установить по номеру в Telegram с кем конкретно из российских силовиков общался парень и "сливал" данные.

Думал, что помогает "освобождать" Славянск

В ходе рассмотрения дела обвиняемый полностью признал свою вину и рассказал, что в мессенджере с ним сконтактировал неизвестный и попросил помощи в освобождении Славянска от украинской власти. При этом он понимал, что в Украине началась широкомасштабная война после вторжения России.

На суде отец парня рассказал, что семья год жила в России – с 2014 по 2015 годы. Там он дружил с одноклассниками, которые могли навязать ему свои пророссийские взгляды.

Однако поведение парня не вызывало никаких подозрений. Мужчина отметил, что сын постоянно находился дома и иногда катался на велосипеде.

О том же говорила и мама юноши. Задержание сына стало для нее неожиданностью, а об его пророссийских взглядах она не знала. Говорит, что он всегда находился дома и иногда ходил в магазин. Постоянно присматривать за сыном она не могла, потому что работает. Телефон парня женщина тоже не проверяла.

Что решил суд

Вынося приговор юноше, суд учел несколько смягчающих обстоятельств. Среди них — чистосердечное покаяние обвиняемого и рассказ обстоятельств совершенного преступления. Также судьи приняли во внимание, что юноша несовершеннолетний и ранее не судим.

Суд решил, что 10 лет является максимально возможным сроком лишения свободы для несовершеннолетнего.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала еще одну агентку российских спецслужб, корректировавшую воздушные удары РФ по освобожденному Херсону. Ей грозит пожизненное заключение.