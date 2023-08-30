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Неповнолітній коригувальник ударів РФ по Слов'янську отримав 10 років за ґратами: деталі справи

30 серпня 2023 18:24
- Марія Кучеренко
Неповнолітній юнак "зливав" Росії дані про ЗСУ в Слов'янську
Підозрюваний під час розгляду справи судом. Фото ілюстративне: sudreporter.org
- Марія Кучеренко

Неповнолітнього юнака визнали винним у державній зраді та посадили за ґрати на 10 років. Він обвинувачується у "зливі" російським спецслужбам інформації про розташування та пересування ЗСУ по Словʼянську та Лиману на Донеччині. 

Про це йде мова у вироці Словʼянського міськрайонного суду Донецької області. 

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В чому звинувачують хлопця

Суд виніс вирок 25 серпня. Розглядалась справа дистанційно — по відеозвʼязку. 

В ході слідства встановлено, що в період із 19 до 28 квітня 2022 року юнак в Telegram отримував завдання від представника Центрального апарату ФСБ Росії. Той просив його збирати і передавати дані про розташування та пересування підрозділів ЗСУ по Словʼянську та Лиману Донецької області. 

Загалом за час такої співпраці хлопець встиг здати куратору з ФСБ 12 об'єктів, серед яких були місця розташування військової техніки і блокпостів, місця скупчення особового складу ЗСУ тощо.

Слідчим вдалось встановити за номером в Telegram з ким конкретно із російських силовиків спілкувався хлопець і "зливав" дані. 

Думав, що допомагає "звільняти" Слов'янськ 

Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою провину та розповів, що в месенджері з ним сконтактував невідомий та попросив допомоги у звільненні Слов'янська від української влади. При цьому юнак розумів, що в Україні почалась широкомасштабна війна після вторгнення Росії. 

На суді батько хлопця розповів, що родина рік жила в Росії - з 2014 по 2015 роки. Там він товаришував із однокласниками, які і могли нав'язати йому свої проросійські погляди. 

Проте поведінка хлопця не викликала ніяких підозр. Чоловік зазначив, що син постійно знаходився вдома та інколи виїжджав на велосипеді.

Про те ж саме говорила і мама юнака. Затримання сина стало для неї несподіванкою, а про його проросійські погляди вона не знала. Каже, що він завжди перебував вдома та інколи ходив до магазину. Постійно доглядати за сином вона не могла, бо працює. Телефон хлопця жінка також не перевіряла. 

Що вирішив суд 

Виносячи вирок юнаку, суд врахував кілька пом'якшуючих обставин. Серед них — щиросердне покаяння обвинуваченого та розповідь обставин скоєного злочину. Також судді взяли до уваги те, що юнак неповнолітній та раніше не судимий. 

Суд вирішив, що 10 років є максимально можливим строком позбавлення волі для неповнолітнього.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по звільненому Херсону. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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