Нардеп Сергей Лабазюк вышел из СИЗО — за него внесли залог

Народный депутат Сергей Лабазюк. Фото: forbes.ua

Народный депутат группы "За Будущее" Сергей Лабазюк вышел из СИЗО. За него внесли залог на сумму 40,26 млн гривен.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков.

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В сообщении говорится, что залог был внесен 28 ноября в этот же день нардеп вышел из СИЗО. Отмечается, что он обязан соблюдать несколько условий: являться по первому требованию, оставаться в пределах Киева и Хмельницкой области, сдать свои заграничные паспорта и избегать контактов со свидетелями по своему делу.

Сообщение Олега Новикова. Фото: скриншот

Дело Сергея Лабазюка

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на депутата Сергея Лабазюка, обвиняемого в попытке дачи взятки высокопоставленным чиновникам в области реконструкции. До 21 января был установлен срок содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в 40 миллионов гривен.

Лабазюк подозревается в попытке предложить взятку вице-премьеру Александру Кубракову и руководителю Государственного агентства по восстановлению Мустафе Найему.

Согласно данным следствия, в августе Лабазюк предложил Кубракову заключить контракты на реконструкцию инфраструктуры на сумму 1 миллиард гривен, обещая в качестве "вознаграждения" 3-5% от стоимости каждого контракта.

Напомним, что ВАКС арестовал руководителя частной компании "Ю Ар Ди Украинские дороги" Дениса Назимова. Его считают сообщиником нардепа Сергея Лабазюка, которому инкриминируют подкуп топ-чиновников в сфере восстановления Украины.

Также мы сообщали, что Высший антикорсуд избрал меру пресечения народному депутату от "Слуги Народа" Андрею Одарченко. Его заключили под стражу до 20 января 2024 года. Ему назначили альтернативный залог — 15 млн грн.