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Нардеп Сергій Лабазюк вийшов із СІЗО — за нього внесли заставу

29 листопада 2023 09:34
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Нардеп Сергій Лабазюк вийшов із СІЗО — за нього внесли заставу
Народний депутат Сергій Лабазюк. Фото: forbes.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Народний депутат групи "За Майбутнє" Сергій Лабазюк вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу на суму 40,26 млн гривень.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

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У повідомленні йдеться, що заставу було внесено 28 листопада цього ж дня нардеп вийшов із СІЗО. Зазначається, що він зобов'язаний дотримуватися кількох умов: бути на першу вимогу, залишатися в межах Києва та Хмельницької області, здати свої закордонні паспорти та уникати контактів зі свідками у своїй справі.

Повідомлення Олега Новікова
Повідомлення Олега Новікова. Фото: скриншот

Справа Сергія Лабазюка

Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на депутата Сергія Лабазюка, якого звинувачують у спробі надання хабара високопосадовцям у галузі реконструкції. До 21 січня було встановлено термін утримання під вартою з можливістю звільнення під заставу 40 мільйонів гривень.

Лабазюк підозрюється у спробі запропонувати хабар віце-прем'єру Олександру Кубракову та керівнику Державного агентства з відновлення Мустафі Найєму.

За даними слідства, у серпні Лабазюк запропонував Кубракову укласти контракти на реконструкцію інфраструктури на суму 1 мільярд гривень, обіцяючи як "винагороду" 3-5% від вартості кожного контракту.

Нагадаємо, що ВАКС заарештував керівника приватної компанії "Ю Ар Ді Українські дороги" Дениса Назімова. Його вважають спільником нардепа Сергія Лабазюка, якому інкримінують підкуп топчиновників у сфері відновлення України.

Також ми повідомляли, що Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги Народу" Андрію Одарченку. Його ув'язнили до 20 січня 2024 року. Йому призначили альтернативну заставу – 15 млн грн.

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