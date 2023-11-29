Нардеп Сергій Лабазюк вийшов із СІЗО — за нього внесли заставу

Народний депутат Сергій Лабазюк. Фото: forbes.ua

Народний депутат групи "За Майбутнє" Сергій Лабазюк вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу на суму 40,26 млн гривень.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

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У повідомленні йдеться, що заставу було внесено 28 листопада цього ж дня нардеп вийшов із СІЗО. Зазначається, що він зобов'язаний дотримуватися кількох умов: бути на першу вимогу, залишатися в межах Києва та Хмельницької області, здати свої закордонні паспорти та уникати контактів зі свідками у своїй справі.

Повідомлення Олега Новікова. Фото: скриншот

Справа Сергія Лабазюка

Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на депутата Сергія Лабазюка, якого звинувачують у спробі надання хабара високопосадовцям у галузі реконструкції. До 21 січня було встановлено термін утримання під вартою з можливістю звільнення під заставу 40 мільйонів гривень.

Лабазюк підозрюється у спробі запропонувати хабар віце-прем'єру Олександру Кубракову та керівнику Державного агентства з відновлення Мустафі Найєму.

За даними слідства, у серпні Лабазюк запропонував Кубракову укласти контракти на реконструкцію інфраструктури на суму 1 мільярд гривень, обіцяючи як "винагороду" 3-5% від вартості кожного контракту.

Нагадаємо, що ВАКС заарештував керівника приватної компанії "Ю Ар Ді Українські дороги" Дениса Назімова. Його вважають спільником нардепа Сергія Лабазюка, якому інкримінують підкуп топчиновників у сфері відновлення України.

Також ми повідомляли, що Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги Народу" Андрію Одарченку. Його ув'язнили до 20 січня 2024 року. Йому призначили альтернативну заставу – 15 млн грн.