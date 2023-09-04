Пытался изнасиловать 12-летнего мальчика: в Киеве задержан злоумышленник

Задержан злоумышленник. Фото: полиция Киева

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 43-летнему злоумышленнику, который хотел изнасиловать 12-летнего подростка. Ужасный инцидент произошел в парке Партизанской славы.

Об этом сообщает полиция Киева .

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Едва не изнасиловал мальчика

В столичном парке "Партизанская слава" ребенок отдыхал вместе с семьей. Около 20 часов вечера ребенок пошел в уборную, которая находилась неподалеку.

Ребенка начал преследовать неизвестный, зашел с мальчиком в туалет и силой затолкали пострадавшего в кабинку.

Там злоумышленник пытался изнасиловать 12-летнего мальчика.

Задержан злоумышленник. Фото: полиция Киева

"На крики ребенка забежал прохожий и выбил дверь кабинки. Очевидец держал злоумышленника и передал стражам порядка", — говорят в полиции.

Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве полиция задержала 25-летнего мужчину, который развращал 12-летнюю девочку. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Добавим, в Киевской области злоумышленник затащил 13-летнюю девочку к себе в машину и изнасиловал ее. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

А в Броварах правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании 4-летней девочки.