Пытался изнасиловать 12-летнего мальчика: в Киеве задержан злоумышленник
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 43-летнему злоумышленнику, который хотел изнасиловать 12-летнего подростка. Ужасный инцидент произошел в парке Партизанской славы.
Об этом сообщает полиция Киева .
Едва не изнасиловал мальчика
В столичном парке "Партизанская слава" ребенок отдыхал вместе с семьей. Около 20 часов вечера ребенок пошел в уборную, которая находилась неподалеку.
Ребенка начал преследовать неизвестный, зашел с мальчиком в туалет и силой затолкали пострадавшего в кабинку.
Там злоумышленник пытался изнасиловать 12-летнего мальчика.
"На крики ребенка забежал прохожий и выбил дверь кабинки. Очевидец держал злоумышленника и передал стражам порядка", — говорят в полиции.
Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве полиция задержала 25-летнего мужчину, который развращал 12-летнюю девочку. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Добавим, в Киевской области злоумышленник затащил 13-летнюю девочку к себе в машину и изнасиловал ее. Правоохранители сообщили ему о подозрении.
А в Броварах правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании 4-летней девочки.