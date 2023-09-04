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Намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика: у Києві затримали зловмисника

4 вересня 2023 12:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика: у Києві затримали зловмисника
Затриманий зловмисник. Фото: поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 43-річному зловмиснику, який хотів зґвалтувати 12-річного підлітка. Жахливий інцидент стався у парку Партизанської слави.

Про це повідомляє поліція Києва.

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У столичному парку "Партизанська слава" дитина відпочивала разом із родиною. Близько 20 години вечора дитина пішла до вбиральні, яка знаходилась неподалік.

Дитину почав переслідувати невідомий, зайшов із хлопчиком до туалету та силоміць заштовхали потерпілого в кабінку.

Там зловмисник намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика.

 

Затриманий зловмисник. Фото: поліція Києва

"На крики дитини забіг перехожий та вибив двері кабінки. Очевидець тримав зловмисника та передав правоохоронцям", — кажуть у поліції.

Підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві поліція затримала 25-річного чоловіка, який розбещував 12-річну дівчинку. Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Додамо, у Київській області зловмисник затягнув 13-річну дівчинку до себе в машину і зґвалтував її. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

А в Броварах правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 47-річного місцевого жителя. Його звинувачують у зґвалтуванні 4-річної дівчинки.

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