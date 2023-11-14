В Житомирской области разоблачили депутата, который незаконно передал земли в Чернобыльской зоне

Разоблачение бывшего председателя поселкового совета по организации преступной схемы. Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему поселковому председателю одной из объединенных территориальных общин в Житомирской области, который является депутатом районного совета в организации схемы незаконной передачи в аренду и возделывания радиационно опасных земель региона. Кроме того, подозрение получили и землеустроитель поселкового совета и три директора частных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Что известно о деле

Подозреваемым инкриминируют самовольное занятие земельных участков и злоупотребление служебным положением.

Разоблачение бывшего председателя поселкового совета по организации преступной схемы. Фото: Офис Генерального прокурора

Как стало известно, в 2020 году поселковый глава ОТГ вместе с землеустроителем и директорами трех предприятий создали преступную схему для того, чтобы самовольно занять радиационно опасные земельные участки.

"Все подозреваемые достоверно знали, что эти земли принадлежат зоне безусловного (обязательного) отселения в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы", находятся в государственной собственности и могут передаваться в пользование исключительно по решению Кабинета Министров Украины", — говорится в сообщении.

Вручение подозрения другим участникам преступной схемы. Фото: Офис Генпрокурора

Преступные действия чиновников

Для того, чтобы эти преступные действия выглядели легально, поселковый председатель решил заключить предварительные договоры аренды земли и вместе с тем подписать акты приема-передачи.

В общей сложности площадь незаконно переданных поселковым советом "чернобыльских" земель в пользование для фермеров составила 2 900 гектаров.

"Предприниматели использовали ее для выращивания пшеницы, подсолнечника, кукурузы, гречки, сахарной свеклы и рапса. Собирали урожай и продавали. Пшеница без проведения дозиметрического контроля поставлялась на хлебокомбинаты по всей Украине. На каждый факт передачи радиационно опасных земель в аренду обращались прокуроры суда с исками об их отмене", — добавили в сообщении.

Чернобыльская зона Житомирской области. Фото: Офис Генпрокурора

После чего злоумышленники составляли документы, подтверждающие "разрыв" соглашений аренды на время судебного разбирательства дела. А уже после принятия решений суда они продолжали повторно заключать их для того, чтобы собирать урожай.

Ущерб для Украины

Общая сумма ущерба для государства только в 2020 году составляет 37,5 млн грн. Проверяются обстоятельства незаконной передачи земель в течение 2021 года, которые задокументировали правоохранители во время следствия.

"В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и наложении ареста на их имущество с целью обеспечения дальнейшего возмещения причиненного ущерба государству", — подытожили в пресс-службе.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату, которого подозревают по делу о завладении государственными землями. Ему назначили залог в размере 26,84 млн грн.