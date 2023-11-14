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На Житомирщині викрили депутата, який незаконно передав землі в Чорнобильській зоні

14 листопада 2023 20:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Житомирщині викрили депутата, який незаконно передав землі в Чорнобильській зоні
Викриття колишнього голови селищної ради на організації злочинної схеми. Фото: Офіс Генерального прокурора
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому селищному голові однієї з об’єднаних територіальних громад на Житомирщині, який наразі є депутатом районної ради в організації схеми незаконної передачі в оренду й обробку радіаційно небезпечних земель регіону. Крім того, підозру отримали й землевпорядник селищної ради та три директори приватних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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Зазначається, що підозрюваним інкримінують самовільне зайняття земельних ділянок та зловживання службовим становищем.

колишній голова передав незаконно землю
Викриття колишнього голови селищної ради на організації злочинної схеми. Фото: Офіс Генерального прокурора

Як стало відомо, у 2020 році селищний голова ОТГ разом з землевпорядником та директорами трьох підприємств створили злочинну схему для того, аби самовільно зайняти радіаційно небезпечні земельні ділянки. 

"Усі підозрювані достовірно знали, що ці землі належать до зони безумовного (обов’язкового) відселення відповідно до Закону України "Про правовий режим території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", перебувають у державній власності та можуть передаватись у користування виключно за рішенням Кабінету Міністрів України", — йдеться у повідомленні.

колишній голова передав незаконно землю
Вручення підозри іншим учасникам злочинної схеми. Фото: Офіс Генпрокурора

Злочинні дії посадовців

Для того, аби ці злочинні дії мали вигляд легальності, селищний голова вирішив укласти попередні договори оренди землі та разом з тим підписати акти прийому-передачі.

Загалом площа незаконно переданих селищною радою "чорнобильських" земель у користування для фермерів склала 2 900 гектарів.

"Підприємці використовували її для вирощування пшениці, соняшнику, кукурудзи, гречки, цукрового буряку та рапсу. Збирали урожай та продавали. Пшениця без проведення дозиметричного контролю постачалась на хлібокомбінати по всій Україні. На кожен факт передачі радіаційно небезпечних земель в оренду прокурори реагували та зверталися до суду з позовами про їх скасування", — додали у повідомленні.

колишній голова передав незаконно землю
Чорнобильська зона на Житомирщині. Фото: Офіс Генпрокурора

Після чого зловмисники складали документи, які підтверджували "розірвання" угод оренди на час судового розгляду справи. А вже після ухвалення рішень суду вони продовжували повторно їх укладали для того, аби збирати врожай. 

Збитки для України

Загальна сума збитків для держави лише у 2020 році становить 37,5 млн грн. Наразі перевіряються обставини незаконної передачі земель впродовж 2021 року, які задокументували правоохоронці під час слідства.

"Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арешту на їхнє майно з метою забезпечення подальшого відшкодування завданої шкоди державі", — підсумували у пресслужбі. 

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народному депутату, якого підозрюють у справі щодо заволодіння державними землями. Йому призначили заставу у розмірі 26,840 млн грн.

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