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На Волыни задержали бизнесменов, которые поставляли России детали к подводным лодкам

23 мая 2023 14:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
На Волыни задержали бизнесменов, которые поставляли России детали к подводным лодкам
СБУ разоблачила предпринимателей, которые переправляли комплектующие для подлодок в Россию. Фото: СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Служба безопасности Украины разоблачила злоумышленников из Волыни, которые поставляли в РФ комплектующие детали для подлодок. Отмечается, что к организации причастен руководитель одной из волынских компаний, которая производит высокотехнологичные изделия для опорно-поворотных механизмов.

Об этом сообщает СБУ.

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СБУ разоблачила еще одну незаконную схему продажи стратегически важной продукции из Украины в Российскую Федерацию. По данным следствия, эта продукция используется для производства тяжелой техники, в том числе подлодок.

"Для маскировки незаконной деятельности злоумышленники задействовали аффилированную фирму на территории одной из европейских стран. Зафиксировано, что руководитель этой фирмы сотрудничает с террористическими организациями "Л/ДНР", — пишут в СБУ.

СБУ разоблачила предпринимателей, которые переправляли комплектующие для подлодок в Россию. Фото: СБУ

Схема была проста: иностранная коммерческая структура закупала продукцию украинского завода якобы для своих потребностей, а затем переправляла ее конечным заказчикам в Россию. По словам следователей, с начала полномасштабного вторжения дельцы нелегально "экспортировали" около 200 тыс. единиц критически важных изделий.

Во время обысков на производстве и в помещениях фигурантов обнаружено:

  • компьютерная техника, мобильные телефоны и документы с доказательствами незаконной деятельности;
  • деньги, полученные преступным путём.
СБУ разоблачила предпринимателей, которые переправляли комплектующие для подлодок в Россию. Фото: СБУ

"В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (пособничество ведению хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором), продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности. В частности , планируется сообщение о подозрении руководителю волынского предприятия-производителя", — отметили в СБУ.

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пророссийскому "тиктокеру". Он распространял нарративы Кремля и устраивал провокации в Киево-Печерской лавре.

Также мы писали, что в Черновцах СБУ задержала российского агента . Он шпионил за подразделениями ВСУ, Службы безопасности и пограничников. Фигурант также передавал врагу геолокации украинской инфраструктуры.

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