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На Волині затримали бізнесменів, які постачали Росії деталі до підводних човнів

23 травня 2023 14:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Волині затримали бізнесменів, які постачали Росії деталі до підводних човнів
СБУ викрила підприємців, які переправляли комплектуючі для підводних човнів до Росії. Фото: СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Служба безпеки України викрила зловмисників з Волині, які постачали в РФ комплектуючі деталі для підводних човнів. Зазначається, що до організації причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ викрила ще одну незаконну схему продажу стратегічно важливої продукції з України до Російської Федерації. За даними слідства, ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів.

"Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями "Л/ДНР", — пишуть у СБУ.

СБУ викрила підприємців, які переправляли комплектуючі для підводних човнів до Росії. Фото: СБУ

Схема була проста: іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію. За словами слідчих, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально "експортували" майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів.

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено:

  • комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами незаконної діяльності;
  • гроші, одержані злочинним шляхом.
СБУ викрила підприємців, які переправляли комплектуючі для підводних човнів до Росії. Фото: СБУ

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зокрема, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства-виробника", — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки України повідомила підозру проросійському "тіктокеру". Він поширював наративи Кремля та влаштовував провокації у Києво-Печерській лаврі.

Також ми писали, що у Чернівцях СБУ затримала російського агента. Він шпигував за підрозділами ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників. Фігурант також передавав ворогу геолокації української інфраструктури. 

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