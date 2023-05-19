У Чернівцях затримали агента РФ, який забезпечував окупантів інформацією

Правоохоронці та затриманий російський агент. Фото: Офіс генерального прокурора

У Чернівцях СБУ затримала російського агента. Він шпигував за підрозділами ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників. Фігурант також передавав ворогу геолокації української інфраструктури.

Про це повідомляє СБУ та Офіс генерального прокурора.

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Затримання агента РФ

"Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у ході якої затримала ще одного агента головного управління Генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Зловмисник збирав для окупантів розвіддані про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах України", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та затриманий російський агент. Фото: СБУ

Ворога найбільше цікавили локації підрозділів СБУ і Держприкордонслужби, а також точні координати ключових мостів та електропідстанцій в Харківській області та на Буковині.

Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об'єкта.

Як фігурант почав співпрацювати з РФ

За даними слідства, агентом Росії виявився місцевий житель, який у 2021 році переїхав до Харкова. Він працював техніком з налаштування інтернету.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зловмисник почав поширювати прокремлівські наративи у забороненій соцмережі "Одноклассники". У лютому 2023 року він потратив у поле зору російської воєнної розвідки.



"Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора. Перебуваючи у Харкові, ворожий агент виконував вказівки свого російського "куратора" щодо збору даних про дислокацію блокпостів та фортифікаційних споруд у місті", — йдеться у повідомленні.

Правопорушник також передавав росіянам геолокації місцевих енергооб’єктів.

Нещодавно правопорушник отримав нове завдання. Йому сказали повернутися до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Справжньою метою такої "поїздки" було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом. Фігурант також звертав особливу увагу на транспортні мости.

Підозра для порушника

Слідчі СБУ повідомили агенту РФ про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Херсоні медсестру, завербовану ФСБ. Жінка повідомляла російським окупантам інформацію про обстріли регіону, а також про кількість поранених українських солдатів, які лікувалися у її медзакладі.