В Черновцах задержали агента РФ, который обеспечивал оккупантов информацией

Правоохранители и задержанный российский агент. Фото: Офис генерального прокурора

В Черновцах СБУ задержала российского агента. Он шпионил за подразделениями ВСУ, Службы безопасности и пограничников. Фигурант также передавал врагу геолокации украинской инфраструктуры.

Об этом сообщает СБУ и Офис генерального прокурора.

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Задержание агента РФ

"Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой задержала еще одного агента главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). Злоумышленник собирал для оккупантов разведданные о местоположениях Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах Украины", — говорится в сообщении.

Правоохранители и задержанный российский агент. Фото: СБУ

Врага больше всего интересовали локации подразделений СБУ и Госпогранслужбы, а также точные координаты ключевых мостов и электроподстанций в Харьковской области и на Буковине.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника во время проведения скрытой фотофиксации военного объекта.

Как фигурант начал сотрудничать с РФ

По данным следствия, агентом России оказался местный житель, в 2021 году переехавший в Харьков. Он работал техником по настройке интернета.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину злоумышленник начал распространять прокремлевские нарративы в запрещенной соцсети "Одноклассники". В феврале 2023 г. он потратил в поле зрения российской военной разведки.



"Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ГРУ, который предложил негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора. В Харькове вражеский агент выполнял указания своего российского "куратора" по сбору данных о дислокации блокпостов и фортификационных сооружений в городе", — говорится в сообщении. .

Правонарушитель также передавал россиянам геолокации местных энергообъектов.

Недавно правонарушитель получил новую задачу. Ему сказали вернуться в Черновцы под видом посещения родственников. Настоящей целью такой поездки было шпионство за областным управлением СБУ, пограничным отрядом и местным военкоматом. Фигурант также обращал особое внимание на транспортные мосты.

Подозрение для нарушителя

Следователи СБУ сообщили агенту РФ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Херсоне медсестру, завербованную ФСБ. Женщина сообщала российским оккупантам информацию об обстрелах региона, а также о количестве раненых украинских солдат, лечившихся в ее медучреждении.