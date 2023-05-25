В Винницкой области за убийство младенца осудили женщину и ее сожителя

Человек в наручниках. Фото: advokatpost.com

В Винницкой области мужчина убил младенца. Мать и ее сожитель приговорен к пяти и девяти с половиной годам за решеткой.

Об этом информирует Офис генпрокурора.

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Осуждение

Отмечается, что суд оставил без изменений приговор двум жителям Винницкого района, из-за которых умер младенец. Женщина была осуждена за то, что она оставила ребенка в опасности. Мужчина осужден за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть младенца (ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Офис генпрокурора отметил, что жителям Винницкого района назначено наказание пять и девять с половиной лет лишения свободы.

Сообщается, что мужчину разозлил плач полуторамесячного сына сожительницы. Он выхватил его из рук женщины и с силой швырнул. Мальчик ударился в доску дивана и получил тяжелые телесные повреждения.

Однако мать не обратилась за медицинской помощью. На пятый день после полученных травм мальчик скончался.

Защитная сторона просила суд закрыть дело мужчины по недоказанности, а женщине уменьшить срок наказания. Винницкий апелляционный суд оставил приговор по-прежнему.

Напомним, что сегодня, 25 мая, городской суд Переяслава отправил за решетку экс полицейского Ивана Приходько за убийство пятилетнего мальчика. Трое других фигурантов дела, которые были причастны к преступлению, были оправданы.

Полицейские разоблачили двух жителей Одесщины в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве знакомого. Мужчину избили и заковали в наручники, а когда он умер, закопали.