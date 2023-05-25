У Переяславі суд виніс вирок експоліцейському за вбивство 5-річного хлопчика

Переяславський міський суд. Фото: Офіс Генпрокурора

Сьогодні, 25травня, міський суд Переяслава відправив за ґрати експоліцейського Івана Приходька за вбивство пʼятирічного хлопчика. Трьох інших фігурантів справи, які були причетні до злочину, було виправдано.

Про це повідомляє "Бабель".

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Суд виніс вирок

Переяславський міський суд присудив колишньому поліцейському Івану Приходьку 4 роки позбавлення волі. Йому інкримінували вбивство 5-річного Кирила Тлявова, яке сталось 31 травня 2019 року.

"Колишнього поліцейського Івана Приходька суд визнав винним за статтею 263 та засудив до 3 років вʼязниці. Його також визнали винним за статтею 119 ККУ — убивство через необережність. За це він отримав 4 роки вʼязниці. Загальний термін увʼязнення вираховують за найтяжчим злочином, тому Приходько проведе за ґратами 4 роки. Також суд зобовʼязав Приходька виплатити батьку та матері хлопчика по 400 тисяч гривень компенсації. Позов на компенсацію для бабусі суд відхилив", — йдеться в повідомленні.

До набуття чинності вироку чоловік перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Інших двох чоловіків, причетних до справи, — Дмитра Кривошея та Володимир Петровця — суд виправдав. Їх звинуватили в хуліганстві.

Прокурори оскаржуватимуть вирок

Офіс Генерального прокурора України повідомляє, що ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури оскаржуватимуть його у встановленому законом порядку.

Як відбулось убивство

Майже чотири роки тому, а саме 31 травня 2019, у Переяславі двоє поліцейських — Іван Приходько та Володимир Петровець — випробували рушницю на міцність. Вони перебували біля будинку одного з фігурантів справи. Там чоловіки здійснювали постріли по заздалегідь розставлених мішенях.

Колишні правоохорнці нехтували правилами поводження зі зброєюаючи в громадському місці.

Після пострілів одна куля влучила у двір, де грався пʼятирічний хлопчик Кирило Тлявов. Дитину доставили в лікарню, однак від отриманих травм хлопчик, на жаль, помер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині судитимуть жінку, яка здавала у сексуальне рабство своїх маленьких дітей. Щобільше, жінка сама брала участь у сексуальному насильстві.

Згідно з матеріалами слідства, жінка віддала свою 13-річну доньку та 11-річного сина товаришу для сексуальних втіх та виробництва порнографічних фільмів. Винагорода була від 100 до 500 гривень.