В Переяславе суд вынес приговор экс-полицейскому за убийство 5-летнего мальчика

Переяславский городской суд. Фото: Офис Генпрокурора

Сегодня, 25 мая, городской суд Переяслава отправил за решетку эксполицейского Ивана Приходько за убийство пятилетнего мальчика. Трое других фигурантов дела, которые были причастны к преступлению, были оправданы.

Об этом сообщает "Бабель".

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Суд вынес приговор

Переяславский городской суд присудил бывшему полицейскому Ивану Приходько 4 года лишения свободы. Ему инкриминировали убийство 5-летнего Кирилла Тлявова, которое произошло 31 мая 2019 года.

"Бывшего полицейского Ивана Приходько суд признал виновным по статье 263 и приговорил к 3 годам тюрьмы. Его также признали виновным по статье 119 УКУ — убийство по неосторожности. За это он получил 4 года тюрьмы. за решеткой 4 года. Также суд обязал Приходько выплатить отцу и матери мальчика по 400 тысяч гривен компенсации. Иск на компенсацию для бабушки суд отклонил", — говорится в сообщении.

До вступления приговора в силу мужчина будет находиться под ночным домашним арестом.

Остальных двух мужчин, причастных к делу, — Дмитрия Кривошея и Владимир Петровца — суд оправдал. Их обвинили в хулиганстве.

Прокуроры будут оспаривать приговор

Офис Генерального прокурора Украины сообщает, что ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры будут обжаловать его в установленном законом порядке.

Как произошло убийство

Почти четыре года назад, а именно 31 мая 2019 года, в Переяславе двое полицейских — Иван Приходько и Владимир Петровец — испытали ружье на крепость. Они находились у дома одного из фигурантов дела. Там мужчины производили выстрелы по заранее расставленным мишеням.

Бывшие правоохранители пренебрегали правилами обращения с оружием в общественном месте.

После выстрелов один шар попал во двор, где играл пятилетний мальчик Кирилл Тлявов. Ребенка доставили в больницу, однако от полученных травм мальчик, к сожалению, скончался.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области будут судить женщину, которая сдавала в сексуальное рабство своих маленьких детей. Более того, женщина сама участвовала в сексуальном насилии.

Согласно материалам следствия, женщина отдала свою 13-летнюю дочь и 11-летнего сына товарищу для сексуальных утех и производства порнографических фильмов. Вознаграждение было от 100 до 500 гривен.