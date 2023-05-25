На Вінниччині за вбивство немовляти засудили жінку та її співмешканця

Чоловік в наручниках. Фото: advokatpost.com

На Вінниччині чоловік вбив немовля. Мати та її співмешканця засуджено до п'яти і дев'яти з половиною років за ґратами.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

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Засудження

Зазначається, що суд залишив без змін вирок двом жителям Вінницького району, через яких померло немовля. Жінку засудили за те, що вона залишила дитину у небезпеці. Чоловіка засуджено за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть немовля (ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 135 КК України).

Офіс генпрокурора зазначив, що мешканцям Вінницького району призначено покарання п'ять і дев'ять з половиною років позбавлення волі.

Повідомляється, що чоловіка роздратував плач півторамісячного сина співмешканки. Він вихопив його з рук жінки і з силою жбурнув. Хлопчик вдарився в дошку дивана та отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Однак матір не звернулася за медичною допомогою. На п’ятий день після отриманих травм хлопчик помер.

Захисна сторона просила суд закрити справу чоловіка через недоведеність, а жінці зменшити термін покарання. Вінницький апеляційний суд залишив вирок без змін.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, міський суд Переяслава відправив за ґрати експоліцейського Івана Приходька за вбивство пʼятирічного хлопчика. Трьох інших фігурантів справи, які були причетні до злочину, було виправдано.

Поліцейські викрили двох жителів Одещини у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві знайомого. Чоловіка побили й закували у кайданки, а коли він помер — закопали.