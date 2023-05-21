На Полтавщині чоловік застрелив трьох людей та підірвав себе гранатою

Місто Лохвиця у Полтавській області Фото: колаж Новини.LIVE

На Полтавщині, у місті Лохвиці, чоловік застрелив двох сусідів та сусідку, а потім підірвався на гранаті. Один із загиблих — колишній міський голова Лохвиці.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Полтавській області.

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Деталі вбивства

У поліції Полтавщини розповіли, що 21 травня близько 14:00 до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що в місті Лохвиця чоловік застрелив трьох людей, після чого підірвався на гранаті.

За попередньою інформацією, місцевий 53-річний чоловік застрелив двох сусідів (67-річного та 47-річного чоловіків) та 63-річну сусідку, після чого повернувся додому та підірвався гранатою. Внаслідок вибуху сталася невелика пожежа, яку ліквідували вогнеборці.

Місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела, повідомляють, що 47-річний вбитий — це В’ячеслав Демчук, міський голова Лохвиці у 2010-2015 роках.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 статті 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на початку квітня у Рівненській області чоловік убив свою вагітну дружину під час сварки і втік.