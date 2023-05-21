В Полтавской области мужчина застрелил трех человек и подорвал себя гранатой

Город Лохвица в Полтавской области Фото: коллаж Новини.LIVE

В Полтавской области, в городе Лохвице, мужчина застрелил двух соседей и соседку, а затем подорвался на гранате. Один из погибших — бывший городской голова Лохвицы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Полтавской области.

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Детали убийства

В полиции Полтавской области рассказали, что 21 мая около 14:00 правоохранителям поступило сообщение от местных жителей, что в городе Лохвица мужчина застрелил трех человек, после чего подорвался на гранате.

По предварительной информации, местный 53-летний мужчина застрелил двух соседей (67-летнего и 47-летнего мужчин) и 63-летнюю соседку, после чего вернулся домой и взорвался гранатой. В результате взрыва произошел небольшой пожар, который ликвидировали пожарные.

Местные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что 47-летний убитый — это Вячеслав Демчук, городской голова Лохвицы в 2010-2015 годах.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам ч. 2 статьи 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в начале апреля в Ровенской области мужчина убил свою беременную жену во время ссоры и скрылся.