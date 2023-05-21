Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В Полтавской области мужчина застрелил трех человек и подорвал себя гранатой arrow

В Полтавской области мужчина застрелил трех человек и подорвал себя гранатой

21 мая 2023 20:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Полтавской области мужчина застрелил трех человек и подорвал себя гранатой
Город Лохвица в Полтавской области Фото: коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Полтавской области, в городе Лохвице, мужчина застрелил двух соседей и соседку, а затем подорвался на гранате. Один из погибших — бывший городской голова Лохвицы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Полтавской области.

Читайте также:

Детали убийства

В полиции Полтавской области рассказали, что 21 мая около 14:00 правоохранителям поступило сообщение от местных жителей, что в городе Лохвица мужчина застрелил трех человек, после чего подорвался на гранате.

По предварительной информации, местный 53-летний мужчина застрелил двух соседей (67-летнего и 47-летнего мужчин) и 63-летнюю соседку, после чего вернулся домой и взорвался гранатой. В результате взрыва произошел небольшой пожар, который ликвидировали пожарные.

Местные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что 47-летний убитый — это Вячеслав Демчук, городской голова Лохвицы в 2010-2015 годах.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам ч. 2 статьи 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в начале апреля в Ровенской области мужчина убил свою беременную жену во время ссоры и скрылся.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас