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На Рівненщині чоловік убив вагітну дружину: що відомо

6 квітня 2023 23:50
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Від завданих пошкоджень жінка померла до приїзду швидкої
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Рівненській області чоловік убив свою вагітну дружину під час сварки. Про скоєне поліції розповіла мати жінки.  

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Рівненській області

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Що відомо

Поліція встановила, що між подружжям виникла сварка. Після цього 27-річний чоловік взяв з кухні ножа, пішов до дружини, яка в цей момент перебувала в спальні, і завдав їй три удари в шию. Від отриманих пошкоджень жінка померла до приїзду швидкої. Про скоєний злочин поліції повідомила мати вбитої.

"Близько першої години ночі шостого квітня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 54-річної жительки села Дроздинь, що від завданих ножових поранень зятем померла її 20-річна донька", — йдеться в повідомленні Нацполіції. 

Також поліцейські зазначають, що зловмисник, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, втік із місця злочину. Його розшукали працівники карного розшуку та доставили до відділення поліції. Підозрюваного вже помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.  

За фактом вбивства поліція відкрила кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. 

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Нагадаємо, що на Рівненщині виявили 10-річного хлопчика із зв’язаними руками та ногами. Він повідомив, що його викрали.

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