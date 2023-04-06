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В Ровенской области мужчина убил беременную жену: что известно

6 апреля 2023 23:50
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
От нанесенных повреждений женщина умерла до приезда скорой
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Ровенской области мужчина убил свою беременную жену во время ссоры. О совершенном полиции рассказала мать женщины.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Ровенской области.

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Что известно

Полиция установила, что между супругами возникла ссора. После этого 27-летний мужчина взял из кухни нож, пошел к жене, которая в этот момент находилась в спальне, и нанес ей три удара в шею. От полученных повреждений женщина скончалась до скорой приезда. О совершенном преступлении полиции сообщила мать убитой.

"Около часа ночи шестого апреля, на спецлинию 102 поступило сообщение от 54-летней жительницы села Дроздынь, что от нанесенных ножевых ранений зятем умерла ее 20-летняя дочь", — говорится в сообщении Нацполиции.

Также полицейские отмечают, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник скрылся с места преступления. Его разыскали работники уголовного розыска и доставили в отделение полиции. Подозреваемый уже помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об извещении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По факту убийства полиция открыла уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("преднамеренное убийство"). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

на сарненщине полицейские задержали мужа за убийство беременной жены

Напомним, что в Ровенской области обнаружили 10-летнего мальчика со связанными руками и ногами . Он сообщил, что его похитили.

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