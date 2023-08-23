На Тернопольщине задержали депутата, который за взятки позволял мобилизованным избегать ротацию
В Тернопольской области Служба безопасности Украины задержала депутата, который предлагал сотрудникам военкомата избежать ротации на передовую за деньги. Ему объявили подозрение.
Об этом сообщает СБУ и Офис генпрокурора.
Задержание депутата
"Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила на коррупции депутата сельсовета в Тернопольской области, который мобилизовался в ВСУ и сейчас проходит службу на территории региона", — говорится в сообщении.
За взятки фигурант предлагал мобилизованным избежать плановых ротаций в зону боевых действий на южном и восточном фронтах Украины.
Правоохранители установили, что с таким "предложением" депутат обратился к служащему местного военкомата, которого планировали отправить на передовую. Злоумышленник пообещал ему, что "решит вопрос" об отсрочке за 6 тысяч долларов. Тот на "предложение" депутата согласился, однако обратился к правоохранителям и в дальнейшем действовал под их контролем.
К своей деятельности правонарушитель привлек знакомого предпринимателя в качестве посредника для передачи взятки.
Правоохранители задержали депутата и его сообщника во время передачи им всей суммы взятки в Тернополе.
Как накажут правонарушителей
Задержанным объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).
Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В СБУ рассказали, что сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
"Прежде всего проверяется причастность руководства местного военкомата к коррупционной схеме. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.
Напомним, в Винницкой области разоблачили начальника военкомата на получении взятки. В частности, за свои услуги он пытался получить две тысячи долларов.
Также мы писали, что в Кировоградской области правоохранители разоблачили чиновника ГСЧС и его сообщника, которые оформляли группы инвалидности на родных для военных, чтобы избежать мобилизации. Цена такой услуги стоила 8 тыс. долларов.