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На Тернопольщине задержали депутата, который за взятки позволял мобилизованным избегать ротацию

23 августа 2023 12:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Тернопольщине задержали депутата, который за взятки позволял мобилизованным избегать ротацию
Правоохранители и задержанные злоумышленники. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Тернопольской области Служба безопасности Украины задержала депутата, который предлагал сотрудникам военкомата избежать ротации на передовую за деньги. Ему объявили подозрение.

Об этом сообщает СБУ и Офис генпрокурора.

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"Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила на коррупции депутата сельсовета в Тернопольской области, который мобилизовался в ВСУ и сейчас проходит службу на территории региона", — говорится в сообщении.

За взятки фигурант предлагал мобилизованным избежать плановых ротаций в зону боевых действий на южном и восточном фронтах Украины.

Правоохранители установили, что с таким "предложением" депутат обратился к служащему местного военкомата, которого планировали отправить на передовую. Злоумышленник пообещал ему, что "решит вопрос" об отсрочке за 6 тысяч долларов. Тот на "предложение" депутата согласился, однако обратился к правоохранителям и в дальнейшем действовал под их контролем.

К своей деятельности правонарушитель привлек знакомого предпринимателя в качестве посредника для передачи взятки.

Правоохранители задержали депутата и его сообщника во время передачи им всей суммы взятки в Тернополе.

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Правоохранители и задержанные злоумышленники. Фото: СБУ
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Деньги, которые хотел получить депутат. Фото: СБУ

Как накажут правонарушителей

Задержанным объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: Офис генпрокурора
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Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: Офис генпрокурора

В СБУ рассказали, что сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

"Прежде всего проверяется причастность руководства местного военкомата к коррупционной схеме. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Винницкой области разоблачили начальника военкомата на получении взятки. В частности, за свои услуги он пытался получить две тысячи долларов.

Также мы писали, что в Кировоградской области правоохранители разоблачили чиновника ГСЧС и его сообщника, которые оформляли группы инвалидности на родных для военных, чтобы избежать мобилизации. Цена такой услуги стоила 8 тыс. долларов.

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