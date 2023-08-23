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На Тернопільщині затримали депутата, який за хабарі дозволяв мобілізованим уникати ротацію

23 серпня 2023 12:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Тернопільщині затримали депутата, який за хабарі дозволяв мобілізованим уникати ротацію
Правоохоронці та затримані зловмисники. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Тернопільській області Служба безпеки України затримала депутата, який пропонував співробітникам військкомату уникнути ротації на передову за гроші. Йому оголосили підозру.

Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.

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Затримання депутата

"Військова контррозвідка Служби безпеки викрила на корупції депутата сільради на Тернопільщині, який мобілізувався до ЗСУ і зараз проходить службу на території регіону", — йдеться у повідомленні.

За хабарі фігурант пропонував мобілізованим уникнути планових ротацій до зони бойових дій на південному та східному фронтах України.

Правоохоронці встановили, що з такою "пропозицією" депутат звернувся до службовця місцевого військкомату, якого планували відправити на передову. Зловмисник пообіцяв йому, що "вирішить питання" про відтермінування за 6 тисяч доларів. Той на "пропозицію" депутата погодився, однак звернувся до правоохоронців та надалі діяв під їх контролем.

До своєї діяльності правопорушник залучив знайомого підприємця як посередника для передачі хабаря. 

Правоохоронці затримали депутата та його спільника під час передачі їм всієї суми хабаря у Тернополі.

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Правоохоронці та затримані зловмисники. Фото: СБУ
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Гроші, які хотів отримати депутат. Фото: СБУ

Як покарають правопорушників

Затриманим оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: Офіс генпрокурора
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Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: Офіс генпрокурора

У СБУ розповіли, що наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

"Передусім перевіряється причетність керівництва місцевого військкомату до корупційної схеми. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Вінниччині викрили начальника військкомату на одержанні хабаря. Зокрема, за свої послуги він намагався отримати дві тисячі доларів.

Також ми писали, що у Кіровоградській області правоохоронці викрили посадовця ДСНС та його спільника, які оформлювали групи інвалідності на рідних для військових, аби уникнути мобілізації. Ціна такої послуги коштувала 8 тис. доларів.

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