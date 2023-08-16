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Посадовець ДСНС організував оригінальну схему ухилення від мобілізації

16 серпня 2023 14:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Посадовець ДСНС організував оригінальну схему ухилення від мобілізації
Затримання посадовця ДСНС. Фото: t.me/pgo_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Кіровоградській області правоохоронці викрили посадовця ДСНС та його спільника, які оформлювали групи інвалідності на рідних для військових, аби уникнути мобілізації. Ціна такої послуги коштувала 8 тис. доларів.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора

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Схема для ухилення від мобілізації

За даними слідства, посадовець ДСНС та його спільник організував схему ухилення військовозобов’язаних чоловіків від мобілізації. Особливість її була у тому, що він "допомагав" оформити групу інвалідності на членів родини ухилянта. Коштувала така послуга 8 тис. доларів. 

За ті гроші посадовець обіцяв, що повпливає на рушення осіб, які причетні до цього питання. Замовників переконував, що є "свої" лікарі, які посприяють в оформленні потрібної групи інвалідності близьким родичам. Її отримання стане підставою для уникнення мобілізаційного процесу.

До протиправної діяльності підозрюваний залучив брата, через якого передавалися кошти.

Обох чоловіків затримали після передачі ухилянтом першої частини неправомірної вигоди — 5 тис. доларів США.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині затримали очільницю ВЛК, яка брала хабар і "робила бізнес" на ухилянтах.

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