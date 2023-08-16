Чиновник ГСЧС организовал оригинальную схему уклонения от мобилизации

Задержание должностного лица ГСЧС. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Кировоградской области правоохранители разоблачили чиновника ГСЧС и его сообщника, которые оформляли группы инвалидности на родных для военных, чтобы избежать мобилизации. Цена такой услуги стоила 8 тыс. долларов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Схема для уклонения от мобилизации

По данным следствия, чиновник ГСЧС и его сообщник организовал схему уклонения военнообязанных мужчин от мобилизации. Особенность ее заключалась в том, что он "помогал" оформить группу инвалидности на членов семьи уклониста. Стоила такая услуга в 8 тыс. долларов.

За те деньги должностное лицо обещало, что повлияет на движения лиц, причастных к этому вопросу. Заказчиков убеждал, что есть "свои" врачи, которые помогут в оформлении нужной группы инвалидности близким родственникам. Ее получение станет основанием для избегания мобилизационного процесса.

К противоправной деятельности подозреваемый привлек брата, через которого передавались денежные средства.

Оба мужчины были задержаны после передачи уклонистам первой части неправомерной выгоды — 5 тыс. долларов США.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Напомним, недавно в Житомирской области задержали главу ВВК, которая брала взятку и "делала бизнес" на уклонистах.