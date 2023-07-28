В Ровенской области суд арестовал военкома, избившего военного битой
В Ровенской области суд арестовал руководителя областного военкомата. Его подозревают в избиении военного битой.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Избиение военного
Сообщается, что 27 июля этого года мужчине сообщили о подозрении.
Известно, что он вместе с руководителем районного военкомата избил подчиненного военного битой и заставлял "вымаливать извинения" на коленях. Все это мужчины снимали по телефону.
Приговор суда
"Ровенский городской суд по ходатайству ГБР избрал меру пресечения руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", — говорится в сообщении.
Отмечается, что у подозреваемого провели обыски, во время которых нашли биту, которой он избил военного.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, ГБР разоблачило руководителей военкоматов в Ровно, которые издевались и сильно избили военного. Таким образом, они запугали мужчину, чтобы тот не рассказывал об их нарушениях во время службы.