В Ровенской области суд арестовал военкома, избившего военного битой

Заседание суда. Фото: ГБР

В Ровенской области суд арестовал руководителя областного военкомата. Его подозревают в избиении военного битой.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Избиение военного

Сообщается, что 27 июля этого года мужчине сообщили о подозрении.

Известно, что он вместе с руководителем районного военкомата избил подчиненного военного битой и заставлял "вымаливать извинения" на коленях. Все это мужчины снимали по телефону.

Приговор суда

"Ровенский городской суд по ходатайству ГБР избрал меру пресечения руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у подозреваемого провели обыски, во время которых нашли биту, которой он избил военного.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сообщения ГБР. Фото: скриншот

Напомним, ГБР разоблачило руководителей военкоматов в Ровно, которые издевались и сильно избили военного. Таким образом, они запугали мужчину, чтобы тот не рассказывал об их нарушениях во время службы.