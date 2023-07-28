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На Рівненщині суд заарештував військкома, який побив військового битою

28 липня 2023 16:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Рівненщині суд заарештував військкома, який побив військового битою
Засідання суду. Фото: ДБР
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Рівненщині суд заарештував керівника обласного військкомату. Його підозрюють у побитті військового битою. 

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Побиття військового

Повідомляється, що 27 липня цього року чоловіку повідомили про підозру.

Відомо, що він разом з керівником районного військкомату побив підлеглого військового битою та змушував "вимолювати пробачення" на колінах. Усе це чоловіки знімали на телефон.

Вирок суду

"Рівненський міський суд за клопотанням ДБР обрав запобіжний захід керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що у підозрюваного провели обшуки, під час яких знайшли биту, якою він побив військового. 

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Повідомлення ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, ДБР викрило керівників військкоматів у Рівному, які знущалися та сильно побили військового. Таким чином, вони залякали чоловіка, аби той не розповідав про їхні порушення під час служби.

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