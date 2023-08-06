В Ровенской области полицейский сбил женщину и бросил умирать: подробности
На дороге в Ровенской области обнаружили мертвую пожилую женщину. Как оказалось, ее сбил местный полицейский и бросил умирать. Женщине было 64 года.
Как сообщили в полиции Ровенской области, злоумышленник уже задержан.
Трагедия в Ровенской области
Сообщается, что трагедия произошла вечером 5 августа. Женщину же обнаружили на обочине дороги в селе Моквин бывшего Березновского района уже без признаков жизни утром 6 августа.
В полиции установили, что ее сбил неизвестный автомобиль и бросил умирать.
"Правоохранителям удалось разыскать транспортное средство и водителя. Им оказался сотрудник одного из отделений полиции, который находился вне службы и ехал на частном автомобиле", — сообщили в полиции.
Также в полиции заявили, что об этом событии сообщили сотрудникам Государственного бюро расследований. Им также передадут все собранные материалы.
Напомним, в селе Михайловка-Рубежовка в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель BMW въехал в припаркованное авто, а оно в свою очередь наехало на двух пешеходов.