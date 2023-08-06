Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Ровенской области полицейский сбил женщину и бросил умирать: подробности arrow

В Ровенской области полицейский сбил женщину и бросил умирать: подробности

6 августа 2023 23:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Ровенской области полицейский сбил женщину и бросил умирать: подробности
Полицейские устанавливают обстоятельства гибели женщины в Ровенском районе. Фото: Полиция Ровенской области
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На дороге в Ровенской области обнаружили мертвую пожилую женщину. Как оказалось, ее сбил местный полицейский и бросил умирать. Женщине было 64 года.

Как сообщили в полиции Ровенской области, злоумышленник уже задержан.

Читайте также:

Трагедия в Ровенской области

Сообщается, что трагедия произошла вечером 5 августа. Женщину же обнаружили на обочине дороги в селе Моквин бывшего Березновского района уже без признаков жизни утром 6 августа.

В полиции установили, что ее сбил неизвестный автомобиль и бросил умирать.

"Правоохранителям удалось разыскать транспортное средство и водителя. Им оказался сотрудник одного из отделений полиции, который находился вне службы и ехал на частном автомобиле", — сообщили в полиции.

Также в полиции заявили, что об этом событии сообщили сотрудникам Государственного бюро расследований. Им также передадут все собранные материалы.

Напомним, в селе Михайловка-Рубежовка в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель BMW въехал в припаркованное авто, а оно в свою очередь наехало на двух пешеходов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз