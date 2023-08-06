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На Рівненщині поліцейський збив жінку і кинув помирати: подробиці

6 серпня 2023 23:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На Рівненщині поліцейський збив жінку і кинув помирати: подробиці
Поліцейські встановлюють обставини загибелі жінки у Рівненському районі. Фото: Поліція Рівненської області
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На дорозі у Рівненській області знайшли мертвою літню жінку. Як виявилося, її збив місцевий поліцейський і кинув помирати. Жінці було 64 роки. 

Як повідомили у поліції Рівненської області, зловмисника вже затримали. 

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Повідомляється, що сама трагедія сталася ввечері 5 серпня. Жінку ж знайшли на узбіччі дороги у селі Моквин колишнього Березнівського району вже без ознак життя вранці 6 серпня.

У поліції встановили, що її збив невідомий автомобіль та кинув помирати. 

"Правоохоронцям вдалося розшукати транспортний засіб та водія. Ним виявився співробітник одного із відділень поліції, який перебував поза службою і рухався приватним автомобілем", — повідомили у поліції. 

Також у поліції заявили, що про цю подію повідомили співробітникам Державного бюро розслідувань. Їм також передадуть усі зібрані матеріали.

Нагадаємо, у селі Михайлівка-Рубежівка на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій BMW в'їхав у припарковане авто, а воно своєю чергою наїхало на двох пішоходів. 

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