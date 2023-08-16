В Николаевской области ДБР разоблачило "схему" подделки документов на ухилянтах

Разоблачение преступной "схемы". Фото: ДБР

ДБР разоблачило директора Николаевского областного центра психического здоровья и правоохранителя, организовавших масштабную "схему" заработка. В медучреждении оформляли "липовые" медицинские справки о непригодности к военной службе.

Об этом пишет прессслужба Государственного бюро расследований.

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Выдумывали болезни для клиентов

К такому делу директор привлек своих подчиненных врачей, которые создавали нужные справки и работника правоохранительных органов, который искал клиентов.

Разоблачение преступной "схемы". Фото: ДБР

"Медицинские документы с вымышленными психическими болезнями, которые в дальнейшем становились основанием для снятия с военного учета в районных военкоматах, стоили 1,5 тыс. долларов США. Ежемесячно фигуранты оформляли таких фиктивных документов на более 100 тыс. долларов США. Работники ДБР задержали правоохранителя" "на горячем", при передаче медсправок и получении за них платы", — говорится в сообщении.

Разоблачение преступной "схемы". Фото: ДБР

Наказание для подозреваемых

За такое преступление правоохранителю и директору медучреждения грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что по месту их работы и проживания правоохранители провели обыски, где изъяли документы и телефоны, являющиеся доказательствами их незаконной деятельности.

Разоблачение преступной "схемы". Фото: ДБР

"Также устанавливаются другие участники схемы, в том числе врачи, которые непосредственно выписывали справки", — добавили в ДБР.

Разоблачение преступной "схемы". Фото: ДБР

Напомним, в Винницкой области правоохранители задержали эксдепутата Жмеринского городского совета, ставшего заказчиком убийства депутата этого же совета. Однако благодаря ДБР этого не произошло.