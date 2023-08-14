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Катували чоловіка в лісі: ДБР затримало двох правоохоронців

14 серпня 2023 13:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Катували чоловіка в лісі: ДБР затримало двох правоохоронців
Затриманий ДБР правоохоронець. Фото: ДБР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Державне бюро розслідувань затримало двох правоохоронців, які у лісі вибивали з затриманого зізнання у злочині. Таким чином вони сподівалися прискорити розкриття злочину.

Про це повідомили у ДБР.

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Хотіли прискорити слідство

Правоохоронці Черкаської області вирішили прискорити розкриття злочину щодо крадіжки майна. Сподіваючись знайти підтвердження своїй версії, вони незаконно затримали мешканця регіону та почали його "допитувати" у лісі.

Поліцейські били чоловіка, попередньо надягнувши на його руки кайданки. Також вони здійснили кілька пострілів поблизу голови чоловіка.

Попередньо, чоловік взагалі не мав відношення до крадіжки, про яку йшлося.

Затриманий ДБР правоохоронець. Фото: ДБР

Фігурантів справи затримано

Обох підозрюваних затримано. Їм повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України).

Правоохоронцям обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з заставою 200 тисяч гривень для кожного.

Раніше ми розповідали, що двоє поліцейських в Одесі організували злочинну схему заробітку. Вони систематично брали хабарі.

Нагадуємо, у Львові судитимуть чотирьох працівників митниці, які продовжили безмитне ввезення автомобілів після скасування пільгового режиму.

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