Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Пытали мужчину в лесу: ДБР задержало двух правоохранителей arrow

Пытали мужчину в лесу: ДБР задержало двух правоохранителей

14 августа 2023 13:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пытали мужчину в лесу: ДБР задержало двух правоохранителей
Сотрудники ДБР. Фото: ASPI.News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Государственное бюро расследований задержало двух правоохранителей, которые в лесу выбивали из задержанного признания в преступлении. Таким образом они надеялись ускорить раскрытие преступления.

Об этом сообщили в ГБР.

Читайте также:

Хотели ускорить следствие

Правоохранители Черкасской области решили ускорить раскрытие преступления по поводу кражи имущества. Надеясь найти подтверждение своей версии, они незаконно задержали жителя региона и начали его "допрашивать" в лесу.

Полицейские избивали мужчину, предварительно надев на его руки наручники. Также они произвели несколько выстрелов вблизи головы мужчины.

Предварительно мужчина вообще не имел отношения к воровству, о котором говорилось.

Задержаный ГБР правоохранитель. Фото: ГБР

Фигуранты дела задержаны

Оба подозреваемых задержаны. Им сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Правоохранителям избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом 200 тысяч гривен для каждого.

Ранее мы рассказывали, что двое полицейских в Одессе организовали преступную схему заработка. Они систематически брали взятки.

Напомним, во Львове будут судить четырех работников таможни, которые продлили беспошлинный ввоз автомобилей после отмены льготного режима.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

Война и коррупция: что произойдет, если не возобновить публичное декларирование доходов чиновников

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз