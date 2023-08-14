Пытали мужчину в лесу: ДБР задержало двух правоохранителей

Сотрудники ДБР. Фото: ASPI.News

Государственное бюро расследований задержало двух правоохранителей, которые в лесу выбивали из задержанного признания в преступлении. Таким образом они надеялись ускорить раскрытие преступления.

Об этом сообщили в ГБР.

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Хотели ускорить следствие

Правоохранители Черкасской области решили ускорить раскрытие преступления по поводу кражи имущества. Надеясь найти подтверждение своей версии, они незаконно задержали жителя региона и начали его "допрашивать" в лесу.

Полицейские избивали мужчину, предварительно надев на его руки наручники. Также они произвели несколько выстрелов вблизи головы мужчины.

Предварительно мужчина вообще не имел отношения к воровству, о котором говорилось.

Задержаный ГБР правоохранитель. Фото: ГБР

Фигуранты дела задержаны

Оба подозреваемых задержаны. Им сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Правоохранителям избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом 200 тысяч гривен для каждого.

Ранее мы рассказывали, что двое полицейских в Одессе организовали преступную схему заработка. Они систематически брали взятки.

Напомним, во Львове будут судить четырех работников таможни, которые продлили беспошлинный ввоз автомобилей после отмены льготного режима.