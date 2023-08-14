Пытали мужчину в лесу: ДБР задержало двух правоохранителей
Государственное бюро расследований задержало двух правоохранителей, которые в лесу выбивали из задержанного признания в преступлении. Таким образом они надеялись ускорить раскрытие преступления.
Об этом сообщили в ГБР.
Хотели ускорить следствие
Правоохранители Черкасской области решили ускорить раскрытие преступления по поводу кражи имущества. Надеясь найти подтверждение своей версии, они незаконно задержали жителя региона и начали его "допрашивать" в лесу.
Полицейские избивали мужчину, предварительно надев на его руки наручники. Также они произвели несколько выстрелов вблизи головы мужчины.
Предварительно мужчина вообще не имел отношения к воровству, о котором говорилось.
Фигуранты дела задержаны
Оба подозреваемых задержаны. Им сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Правоохранителям избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом 200 тысяч гривен для каждого.
Ранее мы рассказывали, что двое полицейских в Одессе организовали преступную схему заработка. Они систематически брали взятки.
Напомним, во Львове будут судить четырех работников таможни, которые продлили беспошлинный ввоз автомобилей после отмены льготного режима.