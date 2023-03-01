Львівських митників судитимуть за незаконне розмитення автомоблів

Митники незаконно розмитнили 47 автомобілів

У Львові судитимуть чотирьох працівників митниці, які продовжили безмитне ввезення автомобілів після скасування пільгового режиму. Загалом, митники незаконно розмитнили 47 автомобілів. Сума збитків бюджету становить понад 3,5 млн.

Про це інформує Теруправління ДБР у Львові

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно інспектора митного поста "Городок" Львівської митниці, який незаконно звільняв від сплати митних платежів ввезені з-за кордону автомобілі. Обвинувальний акт направлено до суду. Фігурант разом з трьома колегами розмитнював автівки за нульовою ставкою вже після скасування Верховною Радою України рішення щодо звільнення від митних платежів транспортних засобів, що ввозяться в країну. Інспектор оформив таким чином 17 автомобілів, завдавши збитків бюджету на майже 1,5 млн грн.

Інспектора обвинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від до 6 років. За клопотанням ДБР суд наклав арешт на майно фігуранта для подальшого відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині затримали інспекторку митного поста "Яворів". Як встановили слідчі, посадовиця пропустила на митну територію України повну вантажівку, оформивши її як порожню. Інспекторка митного поста внесла відомості про відсутність вантажу в автоматизовану систему митного оформлення "Інспектор".