Львовских таможенников будут судить за незаконную растаможку автомобилей

Таможенники незаконно растаможили 47 автомобилей

Во Львове будут судить четырех работников таможни , которые продлили беспошлинный ввоз автомобилей после отмены льготного режима. В общей сложности, таможенники незаконно растаможили 47 автомобилей. Сумма ущерба бюджету составляет более 3,5 млн.

Об этом сообщает Теруправление ДБР во Львове.

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении инспектора таможенного поста "Городок" Львовской таможни, незаконно освобождающего от уплаты таможенных платежей ввезенные из-за границы автомобили. Обвинительный акт направлен в суд. Фигурант вместе с тремя коллегами растаможивал автомобили по нулевой ставке уже после отмены Верховной Радой Украины решения об освобождении от таможенных платежей ввозимых в страну транспортных средств. Инспектор оформил таким образом 17 автомобилей, нанеся ущерб бюджету почти на 1,5 млн грн.

Инспектора обвиняют в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. По ходатайству ДБР суд наложил арест на имущество фигуранта для последующего возмещения нанесенного ущерба.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине задержали инспекторку таможенного поста "Яворов" . Как установили следователи, должностница пропустила на таможенную территорию Украины полный грузовик, оформив его как пустой. Инспектор таможенного поста внесла сведения об отсутствии груза в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор".