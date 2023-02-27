На Львівщині затримали інспекторку митного поста "Яворів"

Інспекторці митного поста "Яворів" повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру інспекторці митного поста "Яворів" Львівської митниці. Жінка вносила неправдиві відомості у систему митного оформлення "Інспектор".

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Як встановили слідчі, посадовиця пропустила на митну територію України повну вантажівку, оформивши її як порожню. Інспекторка митного поста внесла відомості про відсутність вантажу в автоматизовану систему митного оформлення "Інспектор". Після цього долучила фото іншої порожньої вантажівки. Таким чином водій ввіз без сплати мита товар на майже 5 мільйонів гривень. Це завдало державі збитків на 1,2 млн гривень.

Жінці оголосили про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Львівщині незаконно приватизували злітну смугу. За даними слідства, підозрюваний, будучи державним реєстратором, за відсутності відповідних правовстановлюючих документів вніс до Державного реєстру речових прав зміни щодо права власності на об’єкт нерухомого майна.