Во Львовской области задержали инспекторку таможенного поста "Яворов"

Инспекторы таможенного поста "Яворов" сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении инспекторке таможенного поста "Яворов" Львовской таможни. Женщина вносила ложные сведения в систему таможенного оформления "Инспектор".

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Как установили следователи, должностница пропустила на таможенную территорию Украины полный грузовик, оформив его как пустой. Инспектор таможенного поста внесла сведения об отсутствии груза в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор". После этого добавила фото другого пустого грузовика. Таким образом, водитель ввез без уплаты пошлины товар на почти 5 миллионов гривен. Это нанесло государству ущерб в 1,2 млн гривен.

Женщине объявили о подозрении по фактам злоупотребления служебным положением и служебного подлога. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области незаконно приватизировали взлетную полосу. По данным следствия, подозреваемый, являясь государственным регистратором, в отсутствие соответствующих правоустанавливающих документов внес в Государственный реестр вещных прав изменения в праве собственности на объект недвижимого имущества.