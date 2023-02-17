На Львівщині незаконно приватизували злітну смугу: прокуратура завела справу

Колишнього держреєстратора підозрюють у незаконній реєстрації злітної смуги в приватну власність

Прокурори Жовківської окружної прокуратури повідомили про підозру колишньому державному реєстратору у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 1 ст. 362 КК України). Його підозрюють у незаконній реєстрації злітної смуги в приватну власність.

Про це йдеться у повідомленні Львівської обласної прокуратури.

Деталі справи

За даними слідства, підозрюваний, будучи державним реєстратором, за відсутності відповідних правовстановлюючих документів вніс до Державного реєстру речових прав зміни щодо права власності на об’єкт нерухомого майна. Таким чином він незаконно зареєстрував право приватної власності на злітну смугу за третіми особами.

"Внаслідок цього з державної комунальної власності фактично вибув колишній аеродром, що знаходиться в одному із сіл Львівського району", — йдеться у повідомленні.

За клопотанням прокурора на незаконно приватизований об’єкт судом накладено арешт.

Нагадаємо, в Україні від приватизації обсяг надходжень до державного бюджету сягнув 645 млн гривень у січні-лютому 2023 року. Найдорожчим об’єктом став Усть-Дунайський порт.

До слова, експерти вважають, що сама ідея проведення приватизації під час війни — ризикова. Існує загроза продати стратегічно важливі об'єкти за безцінь.